La agenda deportiva del martes tiene variada actividad

Básquetbol

Se disputarán siete partidos de la NBA, incluyendo Bicks-Nuggets, equipo de Facundo Campazzo (en duda por protocolo COVID), desde las 23. Además: Wizards-Grizzlies (21), Heat-Hawks (21.30), Raptors-Pistons (21.30), Celtics-Clippers (21.30), Spurs-Knicks (22.30) y Lakers-Suns (0.30 del miércoles).

Bochas

Con 11 equipos, se iniciará esta noche el torneo oficial de parejas en la divisional B, organizado por la Asociación Bahiense de Bochas:

Velocidad vs La Falda

Independencia vs Río de La Plata

Talleres vs Villa Nueva

Dublín vs Bella Vista

San Martín vs Sporting

Villa Mitre, libre

Fútbol

Se juega un partido por la fase 1 de la Copa Libertadores: desde las 21.30 chocarán U. Católica (Ecuador) y Liverpool (Uruguay) con televisación de ESPN 2. La ida fue 2-1 para los uruguayos.

Además, habrá dos encuentros por la Copa Argentina, ambos por TyC Sports: Talleres (Córdoba)-Atlético Rafaela, desde las 20.10, y Defensa y Justicia-Estudiantes (Buenos Aires), a partir de las 22.15.

Por la Premier League inglesa jugarán Manchester City y Wolverhampton, desde las 17 y por ESPN.

También habrá acción en la Serie A italiana: Lazio-Torino (14.30) y Juventus-Spezia (16.45). Ambos, por ESPN.

Tenis

Continúa el Argentina Open, el ATP 250 que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Cancha principal Guillermo Vilas

A las 11.30: Gianluca Mager (Italia) vs Salvatore Caruso (Italia)

A continuación: Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs Jaume Munar (España).

A continuación: Francisco Cerúndolo (Argentina) vs Federico Coria (Argentina)

No antes de las 18: Facundo Bagnis (Argentina) vs Frances Tiafoe (Estados Unidos)

A continuación: Federico Delbonis (Argentina) vs Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)

Cancha 2

A las 11.30: Andrej Martin (Eslovaquia) vs Lukas Klein (Eslovaquia)

A continuación: Joao Souza (Portugal) vs Sumit Nagal (India)

No antes de las 18.30: Albert Ramos (España) vs Holger Vitus Nødskov Rune (Dinamarca)