Bahía Basket y la Europa League, lo más destacado del jueves deportivo

Básquetbol

Se jugarán cinco duelos por la Liga Nacional, destacándose la presentación de Bahía Basket:

16.30, Hispano vs Libertad

16.30, Olímpico LB vs Peñarol (Franco Pennacchiotti)

19.00, Gimnasia CR vs Instituto

19.00, Quimsa vs Argentino J

21.30, Atenas (Juan Manuel Torres) vs Bahía Basket

Habrá seis partidos por la NBA:

20.00, Wizards vs Jazz

20.30, Knicks vs Magic

20.30, Hawks vs Thunder

23.00, Trail Blazers vs Pelicans

23.00, Suns vs Timberwolves

23.30, Lakers vs Hornets

Bochas

Se disputa la sexta fecha del oficial por parejas en la divisional B:

Río de la Plata vs Bella Vista

La Falda vs Sporting

Villa Mitre vs San Martín

Velocidad vs Dublín

Independencia vs Talleres

Fútbol

Se completa el cuadro de la segunda fase de la Copa Libertadores, con un partido revancha:

21.30, At. Nacional (Colombia) 2 vs 0 Guaraní (Paraguay)

Habrá seis juegos por la Copa Sudamericana:

19.15, Aucas (Ecuador) vs Guayaquil City (Ecuador)

19.15, Guaireña (Paraguay) vs River (Paraguay)

19.15, Matropolitanos (Venezuela) vs Puerto Cabello (Venezuela)

21.30, La Equidad (Colombia) vs Dep. Pasto (Colombia)

21.30, Mannucci (Perú) vs Melgar (Perú)

21.30, Cobresal (Chile) vs Palestino (Chile)

Los octavos de final de la Europa League tendrán hoy ocho partidos revancha:

14.55, Dinamo Zagreb (Croacia) 0 vs 2 Tottenham (Inglaterra)

14.55, Molde (Noruega) 0 vs 2 Granada (España)

14.55, Arsenal (Inglaterra) 2 vs 1 Olympiakos (Grecia)

14.55, Shakhtar (Ucrania) 0 vs 3 Roma (Italia)

17.00, Young Boys (Suiza) 0 vs 3 Ajax (Países Bajos)

17.00, Villarreal (España) 2 vs 0 Dinamo Kiev (Ucrania)

17.00, Milan (Italia) 1 vs 1 Manchester United (Inglaterra)

17.00, Rangers (Escocia) 1 vs 1 Slavia Praga (Re. Checa)