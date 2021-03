Quirós dijo que "está muy cerca" la segunda ola y advirtió: "No es momento de salir del país"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, alertó este miércoles que "está muy cerca" la segunda ola de contagios de Covid-19 en la Argentina y advirtió que "no es momento de salir del país", debido a la circulación de nuevas cepas del virus más peligrosas que las ya conocidas.

"Tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca. No podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos", destacó el funcionario durante una conferencia donde brindó los últimos registros epidemiológicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Quirós aseguró que no se pueden discutir de la misma manera luego de un año de experiencia y recordó que para postergar lo más posible la llegada de la "segunda ola", las autoridades deben ampliar la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento de casos.

El titular de la cartera sanitaria porteña, además, consideró: "Durante este año aprendimos que todos tenemos algo para aportar. Cuando perdemos la capacidad de cuidarnos rápidamente el virus retoma la velocidad y aumentan los casos y en el momento en que volvemos a cuidarnos, los casos vuelven a bajar".

Respecto a la llegada de las nuevas cepas al país, Quirós consideró que el cierre total de fronteras "no es una solución definitiva" sino sólo "una forma de restringir" la circulación, pero solicitó evitar viajar a países con presencia de cepas peligrosas.

"Se sabe que el cierre de fronteras no es del todo eficaz en países de grandes fronteras como el nuestro. Por eso recomendamos: si no es indispensable, no es momento de salir del país. Sobre todo, a países que tienen variantes de alto riesgo como Brasil, Estados Unidos, Europa y Sudáfrica", remarcó.

Por otra parte, Quirós aludió a la propuesta de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sobre la posibilidad de ampliar la vacunación a más personas con una sola dosis: "Es un tema abierto, hay evidencias a favor y en contra de cada decisión". (NA)