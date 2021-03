El "Kun" Agüero está molesto porque sus compañeros no le dan pases

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El argentino Sergio Agüero, quien tiene una dificultosa temporada en el Manchester City a causa de las lesiones y también por haberse contagiado de coronavirus, se mostró molesto tras el triunfo del equipo inglés ante Borussia Moenchengladbah.



La victoria de los "ciudadanos" por 2-0 sobre el equipo alemán, que lo puso en cuartos de final de la Liga de Campeones, no mitigó las quejas del "Kun" Agüero debido a que no fue habilitado por sus compañeros.



"No me pasan la pelota" fue la frase que dijo, visiblemente contrariado, el exjugador de Independiente cuando se dirigía al vestuario tras el partido que ganó el City por 2 a 0, en el que jugó apenas 15 minutos, cuando la televisión inglesa intentó hablar con él.



En esos 15 minutos, Agüero -goleador histórico del Manchester City- casi no tocó el balón, en un muestra del mal momento que pasa el delantero en el equipo, ya que el entrenador español Josep "Pep" Guardiola no lo considera "indiscutible" en sus planes, señaló el diario español As.



Guardiola decidió jugar sin un delantero de punta en muchas ocasiones durante esta temporada y el "Kun" sólo jugó dos partidos como titular desde octubre: en total suma 14 encuentros y tres goles en la temporada, a pocos meses de que finalice su contrato.



En el club inglés todavía no le ofrecieron una renovación a uno de los mayores estandartes de su historia. Después de una década en el Manchester City, Agüero no sabe si el año que viene seguirá vistiendo la camiseta celeste.



En esta temporada, Agüero sufrió varios contratiempos: padeció la rotura del menisco externo de la rodilla derecha y debió ser operado; y tras rehabilitarse, dio positivo de Covid-19. (Télam)