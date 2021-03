Hamilton, preocupado: "No somos lo suficientemente rápidos"

Concluidos los test de pretemporada de Fórmula 1, desarrollados la semana pasada en el circuito de Sakhir (Bahrein), equipos y pilotos sacaron las primeras conclusiones sobre el potencial de los respectivos monoplazas.

Además, claro, de las conjeturas realizadas por la prensa especializada sobre el rendimiento apreciado en los tres días de actividad, de cara al inicio de temporada el 28 de marzo en el mismo escenario.

Uno de los aspectos sobresalientes al término de los ensayos fue la falta de consistencia puntera de Mercedes, el equipo más poderoso de la parrilla desde 2014 a la actualidad; período en el que conquistó todos los campeonatos en juego.

Solo el sábado por la tarde el finés Valtteri Bottas llevó a la Flecha de Plata al tope en la tabla de tiempos, luego de solucionar un problema en la caja de velocidades que lo había aquejado en la primera jornada.

El trompo de Lewis Hamilton en la curva 15 pic.twitter.com/Sg3n5kD7fz — F1 + (@F1plus_) March 14, 2021

Lewis Hamilton, en tanto, padeció con el funcionamiento del W12, el cual no mostró el equilibrio de sus antecesores y el inglés realizó un par de trompos, los cuales terminaron en la banquina.

“No somos lo suficientemente rápidos. Perdemos un poquito en todas partes y no hay un punto en particular más que el otro en el que debemos enfocarnos. Estoy agradecido de que hayan terminado, porque nunca he sido un gran fanático de las pruebas, pero en este caso podría haber sido bueno tener más días. Probablemente sea la única vez que hubiera pedido más días. Hay mucho trabajo por hacer”, comentó el actual campeón del mundo.

Cuando lo consultaron sobre el equipo que se mostró más firme, Lewis señaló: “Creo que Red Bull será un animal diferente esta temporada. Pueden ser los favoritos si quieren, parecen fuertes y estarán en la batalla, pero yo no pierdo el tiempo preocupándome”.

“Somos un equipo que ha ganado múltiples títulos y sabemos cómo seguir adelante, aunque sin lugar a dudas es impresionante ver la velocidad de algunos equipos. Red Bull en particular parece fuerte, McLaren y Alpine también lo parecen. Estoy entusiasmado, porque eso significa que será más divertido”, agregó.