Estafa bancaria en Bahía: "Hace un mes y medio que pasó esto y sigo sin respuestas", denunció

La bahiense Yésica Parrotti, que hace un mes y medio denunció que fue víctima de una estafa bancaria, habló hoy de su situación y dijo que la única respuesta que obtuvo fue por parte de la OMIC.

"El 9 de marzo el banco me quiso cobrar $ 50 mil por un préstamo que yo no pedí y desde la fiscalía, donde realicé la denuncia, ni siquiera me llamaron", aseguró esta mañana en diálogo con LU2.

Todo comenzó por una publicación que hizo en el espacio de Facebook Marketplace para vender unos muebles por una mudanza. Un hombre la contactó para pedirle el CBU y transferir el monto de la seña, y luego se volvió a comunicar para decirle que se había confundido con la cifra y había puesto un cero de más, por lo que la transferencia era de "una suma importantísima de plata".

"Le dije que se quede tranquilo, que mi intención era que se le reintegre peso por peso. Y cuando corto con él me llaman de un 011 y me dicen que son del Banco Santander, que es donde tengo la cuenta. Un chico, que se hace llamar David, me hace la misma presentación que realiza el Banco Santander cuando te llaman. Me pidió que no me meta en la cuenta para no armar lío y que quede deshabilitada, dado que la suma recibida excedía los límites y movimientos de mi cuenta", relató la mujer.

Además, ese día Yésica "no estaba bien, había empezado con síntomas de COVID-19 [el test le dio positivo al día siguiente]. Entonces dije 'no entro al home banking para no hacerle lío a este pobre hombre que se equivocó y le puedan devolver el dinero'. Confié por cómo se presentaron y porque no me habían pedido ninguna clave ni datos personales. Dijeron mi nombre, sabían todo del banco y el tipo de cuenta que tenía".

"Estoy muy preocupada, este tema no me deja dormir, no puede ser que esto no se resuelva, que el banco no sepa desde dónde se me realizó esa transferencia", comentó y aseguró: "Voy a salir por todos los medios hasta que esto se resuelva".