Bahía Basket y Barcelona, protagonistas de la agenda deportiva del lunes

Básquetbol

Habrá cuatro partidos por la Liga Nacional, incluyendo Bahía Basket-Instituto, desde las 19. Además, Argentino J-Olímpico (16.30), Peñarol-Atenas (19, con Franco Pennacchiotti y Juan Manuel Torres) y Gimnasia CR-Libertad (21.30).

Se jugarán ocho partidos por la Liga Argentina, uno por la Conferencia Sur (Rivadavia-Lanús, desde las 16.30). Por la Norte: Barrio Parque-Unión SF (11), San Isidro-Echagüe (16.30), Estudiantes T-Villa San Martín (16.30), Ameghino-Colón SF (19, con Bautista Ott), Riachuelo-Independiente SdE (19), Deportivo Norte-Sportivo América (21.30, con Franco Pallotti) y Salta Basket-Central Ceres (21.30, con José Luis Pisani).

La NBA presentará ocho partidos: Hornets-Kings (20), Wizards-Bucks (20), Pistons-Spurs (21), Nets-Knicks (21), Nuggets-Pacers (22, con Facundo Campazzo), Mavericks-Clippers (22), Suns-Grizzlies (23) y Warriors-Lakers (23.30).

Bochas

Se juega la 5º fecha del oficial por parejas en la divisional A:

9 de Julio vs Almafuerte

Tiro Federal vs El Cometa

General Cerri vs Kilómetro 5

Alem vs El Puma

Barrio Hospital vs La Armonía

Independiente vs Olimpia

Fútbol

Se completa la 5º fecha de la copa de la Liga Profesional: Central-Arsenal (19.15, TV Pública), At. Tucumán-Patronato (19.15, TNT Sports) e Independiente-Sarmiento J (21.30, FOX Sports Premium).

Habrá un partido por la Premier League inglesa: Wolverhampton-Liverpool, desde las 17.

Mientras que se presentará Barcelona por la liga española: a partir de las 17 recibirá a Huesca.