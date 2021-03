Se acabó la espera para las Categorías Zonales y la ansiada primera función en el “Ezequiel Crisol”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La seguidilla de actividades deportivas automovilísticas en el Autódromo “Ezequiel Crisol” de Aldea Romana nos ofrece otro imperdible repertorio de competencias y emociones.

En horabuena llegó el esperado turno de acelerar para las Categorías Zonales de la Federación Regional N°3 del Sudoeste, cuyo estreno oficial en el remozado trazado bahiense (sin contar lo ocurrido en noviembre de 2020) marcará el comienzo del calendario 2021.

La tercera manifestación mecánica del año, tras el pintoresco zonal pampeano y el glamuroso circo del Turismo Nacional, garantiza sobrados atractivos, pero también plantea un desafío para las autoridades del Club Crisol en la misión de mantener el orden y la agilidad del espectáculo.

Más de ¡130 máquinas! se estacionarán en boxes a la espera del semáforo verde y de iniciar los campeonatos del Turismo Regional, la Fórmula 3CV, el Sport Prototipos, el Fiat Uno Pista (en su ansiado estreno), el TC del Sudoeste (en su vuelta al show) y el Gran Turismo de la Comarca.

La nómina habla por sí misma, respondiendo a una conjunción de factores y situaciones: la parálisis total del último año, las grandes inversiones realizadas en consecuencia y la consolidación de Bahía como sede y epicentro de la actividad zonal.

Una vez más, por cantidad de máquinas y jerarquía volantes (sin desmerecer al resto, por supuesto), el Turismo Regional emerge como el gran plato fuerte del calendario zonal; curva ascendente que parece no tener techo para una especialidad que transita en constante desarrollo y evolución.

Por si fuese poco el talento reclutado en el último tiempo, la divisional sumará para dicha ocasión la jerarquía de, entre otros, dos ex Turismo Nacional: el pigüense Fabio Gallego y el tresarroyense Marcelo González.

“La última vez que corrí fue en 2017 en el Turismo Pista, por lo que hace tiempo que no corro. Cuesta mucho estar alejado del automovilismo; y más en mi caso, que estuve tanto tiempo ligado. Trataba de no mirar carreras los fines de semana y de estar ocupado, sobre todo en ese horario, para no tentarme Y más todavía cuando dejás obligado por las circunstancias", contó el tresarroyense, alguna vez subcampeón de la Clase 2 del Turismo Nacional y animador de la divisional mayor.

“Pero bueno--agregó--, se acomodaron un par de cosas laborales y me llegó un lindo ofrecimiento de Esteban Gardes, de Pigüé, y por eso me terminé enganchando. Se armó un auto nuevo y muy lindo (Ford Fiesta), le dimos unas vueltas allá y todo funcionó bárbaro. Y el equipo se armó muy bien, por lo que estamos esperanzados en poder hacer las cosas bien el fin de semana".

—¿El TR seduce por el parecido al TN?

— La verdad que sí, seduce mucho. Es bastante parecido a lo que era la Clase 2 en la que fui subcampeón, en 2005, pero con diferencias muy notorias; básicamente en que acá se utilizan varias piezas originales del vehículo de calle. Así y todo asombra lo bien que han quedado los autos y que se manifiestan las distintas puestas a punto. Tienen buen ritmo y responden a la exigencia. Es una muy linda categoría.

"En este receso obligado me compré un karting, como para seguir entrenando y no perder el ritmo. Creo que ayudó, me gustó mucho lo que pude hacer en la prueba. Se vio que el autito tiene buena velocidad, tanto en recta como en curva. Se ha hecho un trabajo muy bueno", enfatizó.

—¿Estás al tanto de los nombres que compiten?

—¿La verdad? No, no pude mirar mucho.

—Bueno, al igual que vos, Fabio Gallego también debutará; está Matías Iseppi, otro con pasado en TN, y muchos jóvenes rápidos.

—¡Ah, mirá! Qué interesante se va a poner, como para no aburrise (risas). Me alegra saber eso, cuanto mejores sean los pilotos más atrapante resultará lo que suceda en pista.

Además de lo expuesto, y como se apuntó más arriba, otro de los tantísimos focos de atracción será el estreno del Fiat Uno Pista, divisional que, sustentada en la paridad mecánica, conglomera sangre joven y experimentada en parque.

Entre los tantos veteranos del volante, uno de los contagiados por esta nueva fiebre automovilística que se animó a reencontrarse con su gran pasión es Antonio David (71).

“Vamos a tratar de llegar en buenas condiciones, ya que surgieron algunas complicaciones con elementos de Buenos Aires y se atrasó todo. Pero lo vamos a intentar”, expresó en la previa David, cuya última participación mecánica data de 2007, cuando defendía el “1” conseguido el año anterior en el Fiat Uno Standard Mejorado.

“Muchas más oportunidades para correr no iba a tener--agregó--. Por eso aprovecho la creación de esta categoría. Va a estar difícil estar a la altura de los más jóvenes, pero no tengo dudas que el funcionamiento será muy bueno. Creo que esto es un bien para todos. Recién se inicia y naturalmente habrá imprevistos por sortear, pero vamos por buen camino".

La estandarización de los elementos, comunes a todas las máquinas por igual, tendrá sus consecuencias, asegura David.

"Eso sí, el problema será el chaperío. Al ser todo estandard, con mismos autos y potencia, va a estar bravo. Será muy parecido al viejo Turismo 1,100", recordó.

La mesa está servida, aunque, lamentablemente, los comensales se perderán un fabuloso menú de competencias.

Eloy Huarte, una baja sensible

Ausente. El campeón del Turismo Regional, Eloy Huarte, no podrá ser de la partida en la inauguración del campeonato por haber contraido coronavirus la semana pasada. "Eloy se encuentra bien de salud y en pleno tránsito de aislamiento, más allá de presentar alguno de los síntomas que son características de esta pandemia", expresó su equipo, el Claverie Racing, en un comunicado.

Viejos son los trapos. Además de Juan Alberto Vallasciani, Enrique Abatte y Antonio David, otros de los nombres históricos que aprovecha la creación del Fiat Uno Pista para volver al ruedo es Guillermo Fabi.

En detalle. Lo dicho, más de 130 máquinas serán de la partida el fin de semana. A continuación, la cantidad de autos por categoría: TC del Sudoeste, 17; Turismo Regional, 39; Fórmula 3CV Tipo 1.4, 16; GTC, 27; Fiat Uno Pista, 16 y Sport Prototipos, 18.