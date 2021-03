Coronel Suárez: polémica por un audio en el que un concejal habló de “atender” a tres opositores

El acto de inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Coronel Suárez se vio alterado por un impensado escándalo, anoche, luego de que se difundiera en el recinto un audio de whatsapp en el que un edil del oficialismo afirmaba estar “armando una estructura” para “atender” a tres dirigentes de la oposición.

“Esto no puede pasar en ninguna democracia”, se quejó el concejal Ricardo Salerno, de Juntos por el Cambio, en el inicio de la sesión.

El autor del correo de voz fue el concejal Rubén Garay, del Frente de Todos. El audio dura unos 30 segundos, durante los cuales el edil hace alusión a una publicación del periodista Jorge Piaggio -edirector de Prensa de la gestión anterior- y luego afirma “(...) ya lo vamos a atender a Piaggio; a él, a (Ricardo) Salerno, a (el concejal Javier) Roth; estamos armando toda la estructura para que aprendan, para que no digan boludeces”.

Ricardo Salerno, en el momento en que denunció la existencia del audio.

Salerno dijo que la viralización del audio lo puso “muy mal”.

“(Al audio) lo considero un hecho lamentable. Es inadecuado, fuera de toda lógica. Esto no puede pasar en ninguna democracia”, se quejó durante la sesión, ante la mirada del propio Garay.

“Este cuerpo tiene que tomar conocimiento de esto y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero esto habla de una forma de hacer política que no corresponde. No se puede entender quién puede tener ese tipo de apreciaciones”, agregó.

Tras un cuarto intermedio, Garay pidió la palabra, pidió disculpas e invitó a los ediles opositores a ir a la Justicia.

“No voy a darle vueltas al asunto -disparó-. Si quisieron montar un circo con esto, los aplaudo. Pido las disculpas y voy a acompañarlos a la Justicia para que se saquen el gusto y hagan lo que tengan que hacer”.

“Cuando hablo de atenderlos lo hago democráticamente”, agregó, ante la atónita mirada de la bancada opositora.

“Yo no tengo ningún muerto en el placard, no me guardé nada ni me quedé con nada ajeno. Puedo mirar a todo el mundo bien de frente”, completó.

El jefe comunal Ricardo Moccero se despegó de la polémica alegando que no había escuchado el audio y que había que analizar si lo que dijo Garay no fue sacado de contexto.

“Hay que ver si dijo que los iba a atender en términos legislativos, pero si hubiese algo que no corresponde el presidente del CD impondrá las sanciones correspondientes”, señaló.

“Quiero pensar que lo dijo de la mejor manera. El concejal Garay es una buena persona; no creo que lo haya dicho en malos términos”, agregó.

Pese a este respaldo, Garay presentó esta mañana un pedido de licencia hasta el 26 de este mes por “razones de índole particular”. (Agencia Coronel Suárez)