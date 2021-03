César Liberman: “Me gusta la política pero no entiendo a los políticos”

Por: Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

Muchos conocen al comerciante. Otros, simplemente, al líder de infinidad de propuestas para optimizar la actividad en el centro bahiense, donde perdura Preti, gran parte de su vida. Pero pocos conocen realmente al hombre. César Liberman, un protagonista del cual surgen innumerables situaciones impredecibles en una simple charla. Como la que tuvimos en Líderes.

1. “En lo personal vivo un momento especial, fui abuelo hace muy poquito de gemelos. No me considero ni empresario ni economista, soy un comerciante. Y a esto no se llega a través de un estudio o una carrera. Uno se hace y punto. No hay una carrera para estudiar de comerciante”.

2. “2020 me enseñó mucho. Me di cuente que había otra vida, otras cosas. Que tenía una familia, una señora, y no vivir tan pendiente del negocio, de tener que pensar qué debo, qué hay que pagar… Sobre mis socios, mis no socios”.

3. “Me di cuenta que tenía una señora, Rosa, que dormíamos juntos ocho horas por día y convivíamos otras tantas. Ya son 40 años juntos. Pobre ella… Tener que aguantarme a mi tanto tiempo. Fue toda una novedad vivir esta pandemia, y la verdad es que lo disfruté encerrado en mi casa. Soy paciente de riesgo y lo disfruté”.

4. “La mente igual no descansa. Soy muy exigente incluso conmigo mismo. Por fortuna tenía mi descarga a tierra al ir a jugar al fútbol todos los sábados en la Liga Comercial. Era el dueño de la pelota (risas). Estaba bueno pensar sólo en la pelota durante unas horas. Y ni hablar si hacía un gol. La alegría me duraba hasta el martes”.

5. “No se armar grupos o liderarlos. Tampoco es sencillo saber elegir a buena gente. Rodearse de ella. En definitiva es lo que te puede llevar al éxito o al fracaso”.

6. “Todos los días tenés que convivir con las ingratitudes. Es muy buena una frase de Woody Allen; ´Disfrutá el día hasta que un imbécil te lo arruine’. Es así”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

7. “No soy muy religioso. Ni de ir a la sinagoga todos los sábados. Dicen que hay que perdonar. Y bueno, yo soy de los que piensan que el tiempo cura todo. A esta altura de mi vida trato de no pelearme con nadie, pero a veces por no pelearme me peleo y no me doy cuenta que me estoy peleando. Eso sí, a la noche duermo. Me acuesto y me duermo”.

8. “Veo en nuestras autoridades que se preocupan más por hacer infracciones de tránsito que por cuidar el tránsito para prevenir accidentes”.

9. “Algunas actitudes políticas pueden perjudicar mucho a nuestro comercio que ya viene golpeado. Y no sólo por el Covid, sino por distintas administraciones políticas. Hoy deberían preguntarse: ¿Matas al centro o lo cuidas al centro?”.

10. “Una cosa es el microcentro y cuidar el lugar de estacionamiento, protegerlo, que la gente vaya a realizar sus trámites y que se quede con su lugar, y otra es el macrocentro, a cinco cuadras de la Plaza Rivadavia, donde el estacionamiento debería ser libre. Pasa en la puerta de mi casa que no puedo estacionar mi auto. ¿Las ciclovías? Ojalá que no pase ningún accidente con lo que hicieron. Agradezco que no tengo una bicisenda en mi cuadra. Espero que no se enojen por lo que digo y no me la pongan ahora”.

11. “Me río de los estereotipos. Cuando hablan de ignorancia buscan a un gallego, si hay que hablar mal de alguien aparece la suegra y si tienen que definir a alguien de avaro estamos nosotros, los judíos. Hay un dejo de humor en todo. Yo me río”.

12. “A esta edad (61 años) me emociona todo. Lloro por cualquier cosa. Estoy melancólico”.

13. “Mi Viejo (Moisés) me enseñó mucho, mucho… Me formaron mis padres, me formó la escuela, me enseñó mucho el servicio militar, me enseñó mucho esto del Covid. De todo uno aprende. Nunca se deja de aprender”.

14. “Tengo tres socios: El Estado, mis empleados y los proveedores. Agradezco al Gobierno que con el ATP me ayudó bastante. Pero cuando viene un cliente y te paga con tarjeta ya te descuentan Ingresos Brutos, IVA, Impuesto a las Ganancias“.

15. “Me gusta la política pero no entiendo a los políticos. Tenemos 24 ediles y no puede ser que 12 de un lado digan una cosa y 12 del otro digan todo lo contrario. Uno podría pensar diferente al resto de su bloque, pero no. Pensar como personas y no como entes de un partido político”.

Vos también podés proponer un líder para entrevistar en nuestros próximos episodios. Escribí un correo a contenidos@lanueva.com con el asunto LÍDERES o utilizá el hashtag #UnLíderEnBahíaEs en las redes sociales junto al nombre del candidato.