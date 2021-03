Vitalini: "Buedo se va a Cracovia con la vacuna que le correspondía a un viejo"

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes para que PAMI difunda datos sobre la campaña de vacunación que realiza en Bahía y durante la sesión se escucharon duras críticas contra la titular de esa dependencia, Paola Buedo.

"Buedo se va a Cracovia vacunada con la vacuna que le correspondía a un viejo", disparó Nicolás Vitalini, el presidente de Juntos por el Cambio.

¿A alguno de ustedes les pasó que van por la calle y a alguien les ofrece una vacuna porque sobra como pasó con Buedo?, sostuvo Federico Tucat (Juntos por el Cambio).

Las críticas a la funcionaria surgieron tras conocerse que se inoculó contra el coronavirus el 9 de febrero con una dosis que sobraba en una campaña de vacunación que se desarrollaba en Punta Alta. Horas atrás anunció que se iría de Bahía para continuar trabajando en Europa.

Además se aprobó un pedido de informes para que Buedo explique de manera clara los criterios utilizados para definir el plan de vacunación contra el COVID-19, en especial a lo que refiere al orden de prioridad establecido para la selección de las instituciones en la cuales se inició el operativo y su continuidad, el tiempo en el que estipula dar alcance a la totalidad de geriátricos y residencias de adultos mayores y cómo está prevista la provisión de vacunas.



Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Hasta hoy se desconoce cuántos jubilados fueron inoculados y la cantidad de vacunas que recibió el organismo en este tiempo.

Además aprobaron otra iniciativa para convocar al titular de Región Sanitaria, Maximiliano Nuñez Fariña y pidieron Informes sobre la cantidad de funcionarios públicos ya sea nacionales, provinciales y/o municipales que han sido vacunados en Bahía Blanca, Ingeniero White, General Daniel Cerri y Cabildo.

También que se de a conocer si se detectaron irregularidades ya sea por una persona que no estaba inscripta oficialmente, no pertenecer a uno de los grupos de riesgo o no ser prioritaria

Por último quieren saber qué medidas se están llevando adelante para evitar que se vacune a personas que no se encuentran inscriptas y/o no forman parte de los grupos de riesgo identificados por la autoridad sanitaria nacional y/o que integran un grupo de riesgo al cual aún no le corresponde la vacunación en base al orden de prioridades establecido.

Sobre el final de la segunda sesión extraordinaria se aprobó un pedido de informes sobre el traspaso de las líneas 502 y 504 de Bahía Transporte Sapem a San Gabriel y un proyecto de ordenanza para que los hospitales bahienses le informen a las ambulancias del servicio de emergencias la cantidad de camas disponibles.