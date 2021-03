Miércoles entretenido: Bahía Basket, Villa Mitre y el duelo PSG-Barcelona

Básquetbol

La Liga Nacional tendrá hoy cinco encuentros, incluyendo el duelo Bahía Basket-Olímpico (La Banda), desde las 19. Además: Argentino J-Libertad (16.30), Atenas-Gimnasia CR (16.30), Peñarol-Quimsa (19) e Hispano RG-Instituto (21.30).

Retoma la actividad de la Liga Argentina, aunque Villa Mitre tendrá fecha libre. Jugarán hoy: Estudiantes O-Dep. Viedma (11), Ciclista J-Atenas P (14, con Gerónimo Rausch), Quilmes MdP-Del Progreso (16.30), Estudiantes C-Lanús (16.30), Parque Sur-Racing C (19) y Rocamora-Gimnasia LP (21.30, con Rodrigo Gerhardt).

Bochas

Tendrá vida la cuarta fecha del oficial por parejas en la divisional A:

Almafuerte vs Independiente

Olimpia vs Barrio Hospital

La Armonía vs Alem

El Puma vs Gral. Cerri

Kilómetro 5 vs Tiro Federal

El Cometa vs 9 de Julio

Fútbol

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Se presenta Villa Mitre por la Copa Argentina: el tricolor enfrentará a Independiente en Mar del Plata, desde las 21.30 y con transmisión de LU2 y cobertura especial de La Nueva. Además: Banfield-Güemes (SdE), a las 17.10, y At. Tucumán-Comunicaciones, desde las 19.20.

Se disputa el partido pendiente entre Platense y Sarmiento (Junín) por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 17.10 e irá por TNT Sports.

Con cuatro partidos, continúa hoy la segunda fase de la Copa Libertadores. Uno de ellos, U. Católica (Ecuador)-Libertad (Paraguay), irá a las 19.15; mientras que los restantes darán inicio a las 21.30: Gremio (Brasil)-Ayacucho (Perú), U. de Chile (Chile)-San Lorenzo y Caracas (Venezuela)-Junior (Colombia).

Seguirá el desarrollo de los octavos de final de la Champions League, con Liverpool (Inglaterra)-Leipzig (Alemania) y PSG (Francia)-Barcelona (España); ambos desde las 17. En la ida ganaron los ingleses 2 a 0 y los franceses, 4 a 1.

La Premier League tendrá un adelanto de la 33º fecha: Manchester City-Southampton, desde las 15.

Además, por la Liga española se medirán a partir de las 15 At. Madrid y Athletic Bilbao.