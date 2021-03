Volvió con todo: el suizo Roger Federer puso primera en el ATP 250 de Doha

Tras 405 días sin competir oficialmente, el suizo Roger Federer volvió con éxito al circuito profesional luego de sortear el primer obstáculo en el ATP 250 de Doha (Qatar), con disputa sobre superficie rápida.

Roger, de 39 años, y ubicado en el 6° puesto del ranking mundial, derrotó en un duro encuentro al inglés Daniel Evans (28°), por 7-6 (8), 3-6 y 7-5, en casi dos horas y media de partido, y sacó pasaje a los cuartos de final.

Más allá de la larga inactividad (su última actuación había sido el Abierto de Australia 2020) y algunos pasajes erráticos, el inoxidable suizo lució en gran forma física y tenística, además de ofrecer algunas de sus habituales pinceladas de talento.

En la siguiente instancia, Roger, 2° preclasificado del torneo, se las verá con el georgiano Nikoloz Basilashvili (42°), verdugo hoy del tunecino Malek Jarizi (262°), por un doble 6-2.

En tanto que el máximo candidato al título, el austríaco Dominic Thiem, 4° del planeta, venció hoy al ruso Aslan Karatsev (45°), invitado de la organización, por 6-7, 6-3 y 6-2, y ahora espera por el duro español Roberto Bautista Agut (13°), 5° preclasificado.

Las mejores jugadas de Roger:

