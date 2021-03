La nueva esperanza de Ferrari para intentar batir el poderío de Mercedes

El equipo Ferrari presentó hoy el monoplaza con el que afrontará la temporada 2021 de la Fórmula 1, a iniciarse el 28 de marzo en el circuito de Sakhir (Bahrein).

La nueva creación de la scuadra de Maranello, con el cual pretenden recuperar la senda victoriosa tras un 2020 nefasto en términos deportivos, se dio a conocer mediante el sitio web oficial del equipo italiano.

The #SF21 in all its beauty 😍#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/HNQLM87cO3