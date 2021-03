¿Cuánto van a cobrar los jubilados a partir de este mes?

Francisco Rinaldi/frinaldi@lanueva.com

Los jubilados de la mínima cobrarán 20.571,45 pesos desde este mes y $ 22.071,45 en abril y mayo producto de los dos bonos de 1.500 pesos que el Gobierno decidió otorgarles para compensarlos ante el avance de la inflación del primer trimestre de este año.

El monto de los haberes surge del primer cálculo de la movilidad para este año, que, según anunció oficialmente la Anses este viernes, fue del 8,07 por ciento, tal cual adelantara este diario.

"Por decisión del Gobierno nacional, al aumento del 8,07 por ciento que se desprende de la fórmula de movilidad para el mes de marzo, se sumarán dos bonos de 1.500 pesos para todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 30.856 pesos. Estos bonos se otorgarán en los meses de abril y mayo de este año. De esta forma, el haber mínimo, que en el mes de marzo será de 20.571 pesos, pasará a ser de 22.071 pesos en los meses de abril y mayo. Así, al considerar el aumento por movilidad y los bonos una jubilación mínima aumentará un 16 por ciento, ganándole claramente a la inflación del trimestre", señalaron desde el organismo.

Este es el primer incremento que se realizará bajo la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria y alcanzará a 8,3 millones de jubilaciones y pensiones y 9,6 millones de asignaciones (Asignación Universal por Hijo –AUH–, Asignaciones Familiares –AAFF–, Asignación Universal por Embarazo –AUE, entre otras).

En tanto, los haberes por encima de los 20.000 pesos y hasta el tope de 30.856 también cobrarán los bonos. Así y a modo de ejemplo, una jubilación de 26.304 pesos recibirá este mes el aumento del 8,07% decidido por movilidad (cobrará $ 28.427,10), mientras que, con los dos bonos, pasará a cobrar 29.927,10 pesos en abril y mayo respectivamente.

El otorgamiento de bonos permite morigerar la situación de las escalas más bajas, aunque como no es seguro que se sigan otorgando, no entran en la base de cálculo de los futuros aumentos, de manera que no hay garantías de que puedan ganarle a la inflación en 2021.