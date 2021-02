Piden la prisión preventiva por "tentativa de homicidio" para el marido de Carolina Píparo

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La fiscalía pidió hoy la prisión preventiva para Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo, detenido y acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último en La Plata al confundirlos con motochorros, informaron fuentes judiciales.



El pedido fue formulado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, quien solicitó la conversión de la detención de Buzali (47) en prisión preventiva y le imputó el delito de "homicidio en grado de tentativa".



Ante el pedido de la fiscal, ahora será la jueza de Garantías de la causa, Marcela Garmendia, quien definirá si Buzali permanecerá en prisión o si es liberado.



A criterio de la fiscal, el dolo directo de la figura "homicidio en grado de tentativa" se configura con el conocimiento de la conducta de Buzali, de causar la muerte de las víctimas.



De acuerdo al documento al que tuvo acceso Télam, la fiscal sostiene que "no puede dejar de advertirse, no solo de los testigos oculares del hecho, sino también de la prueba pericial la clara intención del sujeto activo de causar la muerte a las víctimas".



"Esto queda comprobado con todo el accionar del imputado realizado antes, durante y después de cometido el delito que se le enrostra", afirmó la fiscal.



La fiscal sostuvo que Buzali "toma la decisión indiscutible de perseguir a gran velocidad con su vehículo a las víctimas que se desplazaban en franca desprotección en moto y, cuando los tuvo a su alcance, lejos de desistir en su accionar y pudiendo realizar otra maniobra, los embistió de frente (...) con el claro fin de ocasionarles la muerte a las víctimas".



Asimismo, valoró "la conducta del imputado quien lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropello, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando la moto, demostrando con ello un total desprecio de su accionar" y "con la intención de ocultar su participación criminal".



Píparo denunció que fue asaltada por tres parejas de "motochorros" la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, cuando Buzali estacionó para dejar a su papá en su casa.



Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.



En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso.



La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos.



A pedido de la fiscal Di Lorenzo, Buzali fue detenido el 9 de enero último como acusado del "doble homicidio en grado de tentativa" de estos motociclistas.



En su declaración indagatoria afirmó que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente", que "jamás" quiso "lastimar a nadie", y que al momento del hecho estaba "nervioso, abrumado y temeroso" pero "no enojado" ni alcoholizado.



Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a "toda velocidad" y embistió "de lleno" a las víctimas, y no se advirtió "ninguna maniobra de esquive".



Por su parte, la jueza de Garmendia rechazó dos pedidos de excarcelación interpuesto por los abogados de Buzali por considerar que existen riesgos procesales si el acusado recupera la libertad.