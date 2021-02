En imágenes: así está el edificio de Monte Hermoso donde "cedió la primera planta"

Una cuadra de Monte Hermoso continúa cerrada de forma preventiva por las malas condiciones de una obra en construcción en el edificio denominado "Reis, Mar y Playa".

El corte, que comenzó ayer por la tarde, arranca en Costanera, esquina con calle Chaco, y llega casi hasta Luzuriaga.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcos Fernández, dijo esta mañana por LU2 que se trata de una licitación que está en obra, donde "cedió la losa del primer piso, se tomaron los recaudos y se aisló la construcción".

La obra quedó paralizada y "se notificó a los titulares que se deben presentar en la Municipalidad para dirimir esta situación. Cuando pasa esto se pide un informe técnico, un planteo de remediación y se analiza qué ha sucedido".

Fernández explicó que "tomamos la intervención de aislar porque vemos que cedió la primera planta" e indicó que hasta el momento no se pudo constatar que haya peligro de derrumbe: "No se observa hacia arriba que haya un arrastre de la estructura, pero hay que hacer un estudio para verificar que eso no ha sucedido", sostuvo.

Desde el Municipio de Monte Hermoso aún no informaron quién es el responsable de la obra y tampoco hay cartelería que lo indique, pese a las normativas vigentes.