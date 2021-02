Rugby: Escocia dio la nota y le ganó a Inglaterra en el debut

Escocia dio la nota de la fecha inaugural del campeonato Seis Naciones de rugby.

Derrotó este sábado a Inglaterra, último campeón, por 11 a 5 en el estadio de Twickenham, donde el XV del Cardo no ganaba desde 1983.

El elenco azul planteó un partido casi perfecto, de control de pelota (63% a 37% en posesión) y dominio territorial (59%), gracias al despliegue de sus delanteros y un uso eficiente del pie.

Un try del potente centro Duhan van der Merwe a los 30m resultó clave en una primera etapa en la que Escocia desperdició algunas oportunidades al rebasar la línea de 22 metros rival. Con un penal de Finn Russell a los 6m., la visita se quedó con la victoria parcial por 8-6 (dos penales de Owen Farrell en el local).

