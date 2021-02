Santiago venía torcido, hasta que metió el triple que sentenció la victoria

Tras cuatro derrotas consecutivas y tres partidos cancelados por protocolo de COVID-19, Harding University regresó a la victoria en la División II de la NCAA de los Estados Unidos.

El equipo de Ramiro Santiago se impuso anoche como visitante, por 79 a 69, a Arkansas Monticello (6-3) y alcanzó un récord de 3-4 en la Great American Conference.

El bahiense totalizó 18 puntos (1-7 t3, 6-8 t2, 3-4 t1), 4 rebotes y 3 asistencias (6 perdidas) en 36 minutos.

No obstante, fue determinante por su tenacidad y constancia, ya que llevaba 0-6 a distancia hasta que acertó desde el perímetro y empezó a bajarle la persiana al juego: 71-60 a 1m35.

🏀 Tras 20 días y cuatro caídas en fila, volvió a ganar @Harding_MBB (3-4): 79-69 a @UAMHoops (6-3).



Otra buena actuación de @ramirosantiago7 en la #NCAAD2 🇺🇸: 18pts (1/7 t3, 6/8 t2, 3/4 t1), 4reb, 3as, 36m.



Llevaba 0/6 a distancia, hasta que... pic.twitter.com/YWVkbniVJb — Mauro Gustavo Giovannini (@MGGiova) February 5, 2021

Harding comenzó la campaña con dos victorias en fila, aunque luego surgieron casos de coronavirus que obligaron al equipo a jugar con apenas ocho jugadores.

Allí, enarboló cuatro derrotas en fila y otros tres encuentros cancelados (su rival de turno también presentó casos positivos) hasta el de ayer.

En tanto, su próximo partido será mañana sábado, desde las 19 de nuestro país, ante Ouachita Baptist (1-5).

Programa de partidos y actuación del bahiense

Jueves 7/1 vs Ouachita Baptist (L): 14pts, 5reb, 3as, 30m.

Sábado 9/1 vs Monticello (V): partido cancelado.

Lunes 11/1 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 14/1 vs Henderson State (L): 24pts, 5reb, 38m.

Sábado 16/1 vs Southern Arkansas (L): 7pts, 3reb, 4as, 32m.

Jueves 21/1 vs Monticello (L) : 23pts, 4reb, 4as, 37m.

Sábado 23/1 vs Ouachita Baptist (V): 22pts, 3reb, 2as, 38m.

Lunes 25/1 vs Arkansas Tech (L): 35pts, 5reb, 4as, 46m.

Jueves 28/1 vs Southern Arkansas (V): partido cancelado.

Sábado 30/1 vs Henderson State (V): partido cancelado.

Lunes 1/2 vs Arkansas Tech (V): partido cancelado.

Jueves 4/2 vs Monticello (V): 18pts, 4reb, 3as, 36m.

Sábado 6/2 vs Ouachita Baptist (L)

Lunes 8/2 vs Arkansas Tech (V)

Jueves 11/2 vs Southern Arkansas (L)

Sábado 13/2 vs Henderson State (L)

Jueves 18/2 vs Ouachita Baptist (V)

Sábado 20/2 vs Monticello (L)

Lunes 22/2 vs Arkansas Tech (L)

Jueves 25/2 vs Henderson State (V)

Sábado 27/2 vs Southern Arkansas (V)