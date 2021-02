Cannabis en Tornquist: el secretario de Gobierno dijo que la actual ley es "cavernícola"

El secretario de Gobierno y Hacienda de Tornquist, Ezequiel Gabella, dialogó esta tarde en LU2 y se refirió, entre otros temas, al sobreseimiento de las cuatro personas domiciliadas en Tornquist, entre ellos las máximas autoridades del Concejo Deliberante, a quienes se acusaba de cultivo ilegal de plantas de marihuana.

"Estamos contentos por la desvinculación total de estas cuatro personas de la causa penal y también porque esto va a servir para abrir las puertas de algo que va a generar un cambio de vida en muchas personas", señaló Gabella en Hechos de Radio.

“Estamos muy contentos, no puedo utilizar otra palabra. Hace un rato (en la entrevista) utilizaba la palabra sentido común. En el caso de cómo se actuó en este caso, precisamente, fue carente de sentido común. Con la ley abajo del brazo del brazo, no digo que no, obviamente que cuadraba…para una ley un poco cavernícola que estamos teniendo en este momento con respecto a algo que es indetenible, que es la movida que tienen aquellas personas que realmente han cambiado su calidad de vida producto del uso medicinal del cannabis”, agregó.

La desvinculación de la causa fue dispuesta por la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, y benefició a Teresa María Haag, Omar Enrique Navas, Federico Sebastián Labarthe y Cristian Manuel Raising, todos acusados de tenencia simple de estupefacientes.

Estos dos últimos eran presidente y vice primero del cuerpo deliberativo de la localidad serrana al momento de los operativos.

El fiscal Del Cero supervisó los operativos en Tornquist.



"Nosotros vimos acá personas que realmente estaban encerradas en sus casas porque no podían moverse por los temblores, por los efectos de distintas enfermedades que afectan al sistema nervioso y que realmente cambiaron su calidad de vida producto del consumo apropiado -incluso recetado por médicos- de cannabis. Me parece que esto que ocurrió en Tornquist abrió una puerta que va a ser imposible de cerrar y que va a generar un efecto contagio", señaló.

Además, señaló que "hoy el distrito de Tornquist es la segunda jurisdicción de todo el país que tiene un registro de cultivadores, esto fue una movida de estas dos personas que terminaron siendo un poco mártires de esto. Fue una movida de ellos que generó que desde el Concejo Deliberante de Tornquist, para los habitantes de Tornquist, tienen la posibilidad de registrarse, algo que hubiera sido impensado hace tiempo atrás", reconoció.

Por otra parte, Gabella se refirió a la temporada turística del distrito y cómo podría afectar a la misma el comienzo del ciclo lectivo 2021, algo que había generado miradas opuestas entre el Alejandro Dichiara (intendente de Monte Hermoso) y Mariano Uset (intendente de Coronel Rosales).

En ese sentido, señaló que "cuando estén dadas las condiciones sanitarias, cuanto antes las clases deberían iniciarse".

"Hay que analizar las prioridades, somo un distrito con una gran influencia del turismo en nuestra economía y obviamente que nos interesa que la temporada sea de la mejor amnera posible. Pero no podemos desvirtuar, por encima de algo tan importante como es la educación. La temporada acá en nuestro distrito se inició en los plazos normales, o antes que otros años, cuando se empezó a eliminar los controles en las rutas, nos permitió una afluencia de turismo muy importante", admitió.

"Me parece que más allá de que sería una buena oportunidad para el turismo la ampliación de la temporada, no podemos perder de vista una prioridad fundamental como es la educación. Cuando estén dadas las condiciones sanitarias, cuanto antes las clases deberían iniciarse", dijo Gabella.