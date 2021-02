Se lesionó Casteglioni y se perderá el partido ante Portugal

Por una lesión muscular Federico Casteglioni tuvo que abandonar la concentración de la selección de rugby de España, por lo que se perderá el partido ante Portugal por el Championship europeo de rugby.

Este encuentro, que forma parte de la clasificación al Mundial 2023 de Francia y se jugará en Madrid el próximo domingo, hubiera significado el partido internacional número 28 para el fullback bahiense.

El jugador formado en Argentino se lesionó el domingo pasado en la victoria que su equipo, Universidad de Burgos-Bajo Cero, le ganó a Ciencias Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

"El domingo jugué en Sevilla y durante el partido tuve lo que creí era un tirón. Pensando que era sólo un tirón me tome el tren a Madrid igualmente para sumarme ese domingo a la concentración (con España). El lunes a primera hora hablé con los médicos y me hice una ecografía. Ahí salió de una pequeña rotura muscular en el aductor y por eso me volví para casa", le dijo Feta a "La Nueva.".

No se informó el tiempo de recuperación.

Seis Naciones: horarios

Como ya informáramos este sábado comenzará la edición 2021 del Seis Naciones.

El partido que abrirá la fecha será Italia-Francia en el Olímpico de Roma, a partir de las 11.15 (por ESPN Extra).

El mismo sábado también se enfrentarán Inglaterra-Escocia a las 13.45 (televisará ESPN Extra).

Por último, el domingo chocarán Gales-Irlanda desde las 12 (ESPN Extra).