Los abanderados de Bahía Blanca y la región para el inicio del campeonato

Atrás quedó la segunda jornada de pruebas comunitarias (no oficiales) del Turismo Nacional en el "Ezequiel Crisol" de Aldea Romana, ocasión que los pilotos aprovecharon para continuar aceitando las muñecas y puliendo aspectos mecánicos elementales en sus respectivas unidades.

La acción oficial en el trazado de 3000 metros de extensión, válida por la apertura de campeonato 2021, se iniciará mañana con los entrenamientos y culminará con las clasificaciones. A diferencia de los cronogramas convencionales, las baterías de la divisional menor se desarrollarán el domingo (ver abajo).

En lo deportivo, nadie quiso perderse la segunda cita consecutiva del TN en nuestra ciudad. Además de las caras regionales habituales, refiriéndonos al bahiense Sebastián Pérez, el villalonguense Adrián Percaz y el pigüense Fernando Gómez Fredes, y de la estructura bahiense de Pablo Arana en la Clase 3, dos viejos conocidos decidieron sumarse a la fiesta a último momento.

Hablamos del volante local Leandro Vallasciani, quien días atrás le dio la primicia a La Nueva. de su vuelta al ruedo en la Clase 2 especialmente para dicha ocasión, y el tornquistense Juan Ignacio Torres, de buenos pergaminos en la divisional menor hace ya unos cuantos años.

A continuación, el testimonio de cada uno y sus sensaciones tras el primer contacto con el asfalto bahiense al cabo de las dos citas no oficiales.

Sebastián Pérez (C2), Chevrolet Onix N°4:

"Estamos muy conformes, el auto va muy bien. De ayer a hoy hicimos el cambio de eje trasero, optando por lo utilizado la semana pasada en las pruebas (eje rígido) y creo que funciona un poco mejor que el microgiro. Me siento más cómodo y seguro con esta puesta a punto y además en los relojes fuimos rápidos. Estamos bien para el fin de semana".

"Podría sacar ventaja de la localía si no hubiese habido comunitarias, que se desarrollaron por ser la primera fecha. Eso le permitió al parque probar dos días y casi cuatro horas, por lo que le habrán encontrado la vuelta al circuito. Sí te genera confianza correr de local. Esperemos estar en el podio el domingo, tenemos la herramienta para hacerlo.

Adrián Percaz (C3), Ford Focus N°66:

"Muy contento de estar en Bahía otra vez, una pena que no tenemos a los amigos y la familia. Pero aún así tiene un sabor distinto. Seguimos apostando a la estructura familiar, lo cual tiene pro y contras; los buenos resultados tal vez tardan un poco en llegar, pero cuando aparecen la satisfacción es doble. Aún así estamos cada vez más cerca, restan detalles por pulir, tanto en manejo como puesta a punto."

"Estamos pruebas nos vinieron bárbaro, tenemos buen potencial mecánico. El auto funciona muy bien. Si bien probamos con el motor muleto, su comportamiento fue óptimo. Cuando cambiemos al impulsor de carrera seguramente mejoraremos aún más. Igualmente en este circuito se destaca más el chasis y el manejo, así que le apuntamos a eso. Vamos a estar entre los 10, tengo mucha fe."

Fernando Gómez Fredes (C2), Nissan March N°21:

"Otro año en el Turismo Nacional, que no es poco. Trataremos de disfrutar el fin de semana al máximo y sacarlo adelante y lograr el mejor resultado. Le estamos poniendo muchas ganas y empeño, aún sabiendo que la situación presupuesta aqueja un poco. Pero el auto está muy bien, se hizo un repaso mecánico muy grande y quedó en muy buenas condiciones."

"Ayer anduvimos mejor. Lamentablemente hoy rompí la cremallera de dirección y eso me hizo perder tiempo de entrenamiento. No obstante, la actividad oficial arranca mañana y seguramente dejemos todo en condiciones para acelerar. Obviamente que la idea es ser protagonistas siempre, veremos dónde nos encontramos después de clasificar".

Leandro Vallasciani (C2), Volkswagen Gol Trend N°39:

"Se solucionó el problema de ayer, el inconveniente en la dirección, y también la falla que apareció hoy en el motor, que era importante. Entiendo que mecánicamente ahora estamos bien. El tránsito en pista era muy grande en la primera tanda y eso complicó a la hora de cerrar una vuelta. Pero después se dividió el parque en dos grupos y ahí pudimos girar mejor."

"Obviamente no es lo mismo afrontar esta carrera con un año de parate que con siete, como me pasó en la carrera de 2020. No estoy óptimo, porque lo ideal sería estar compitiendo activamente, pero no se siente tanto. Teníamos como objetivo correr en Bahía y por suerte se dio. Lo estamos disfrutando mucho".

Juan Ignacio Torres (C2), Chevrolet Corsa N°199:

"Nos queda cerca Bahía, y además al Corsa lo teníamos actualizado y con muchos elementos nuevos para cuando se alquiló en 2019. Decidimos armarlo y venir a acelerar. Las ganas no se pierden nunca, pero el principal inconveniente mío es la publicidad. También me frena el hecho que el chasis lo preparo íntegramente yo y eso demanda mucho. Pero bueno, junté ganas y nos vinimos".

"La idea es poder de darle continuidad este año, ya que es el último año con homologación para el modelo y además presenta muchos elementos nuevos. Podría armarse otra carrocería y usar la misma mecánica, pero ya lo tenemos armado para el Corsa. Con respecto al nuevo trazado, está lindo, y las sensaciones fueron muy buenas en todo sentido. Seguro podamos molestar en la mitad de pelotón".

Horarios sábado (televisan DeporTV y TV Pública)

--De 8:20 a 9:30, primer entrenamiento Clase 2.

--De 9:40 a 10:50, primer entrenamiento Clase 3.

--De 11 a 11:50, segundo entrenamiento Clase 2.

--De 12 a 12:50, segundo entrenamiento Clase 3.

--De 15 a 15:50, clasificación Clase 2.

--De 16 a 16:50, clasificación Clase 3.