Facundo Campazzo está intentando ser Facundo Campazzo

Facundo Campazzo aseguró que intenta “hacer jugar” a Denver Nuggets con “mi identidad”, a la vez que resaltó que llegó a los Estados Unidos con la intención de “desafiarme y demostrar en un nivel como éste”.

“Busco hacer jugar al equipo con mi identidad, con mi ADN. Trato de mejorar y no cometer errores”, expresó el base de la franquicia del estado de Colorado, que recibirá a Washington, desde las 23.

El base habló de distintos temas en una videoconferencia.

“Llegué a un lugar diferente y sabía que había que adaptarse y sigo intentándolo lo más rápido. Hace cuatro meses estaba jugando en otra liga, otro país y de un día a otro hubo un cambio de 360 grados”, manifestó.

“Me sentí mejor contra los equipos ante los cuales jugué por segunda vez y cada día que pasa me siento bien. Son compañeros diferentes y una manera diferente de jugar, pero intento disfrutarlo”, aseguró.

Campazzo, quien se inició en el club Municipal de Córdoba, también se refirió a la relación que mantiene con el entrenador Michael Malone.

“Es uno de esos entrenadores como Sergio (Hernández) o Pablo (Laso, del Real Madrid) que está atento a si tenemos una sugerencia”, dijo.

“El (Malone) siempre me indica que tengo que ser Facundo Campazzo y no otro jugador. Obviamente la adaptación no es fácil, pero siempre me sentí respaldado por mis compañeros”, indicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En lo que va de la máxima competencia basquetbolística internacional, el argentino (el decimotercero a lo largo de la historia) reúne una media de 5,4 puntos; 2,1 asistencias y 0,9 rebotes en los 28 encuentros que protagonizó.

“No hay mucho tiempo para entrenar como equipo, porque es partido, descanso, partido y libre. Es como un Mundial de siete meses y entonces te hacen hincapié en la toma

de decisiones. Si tenés un tiro abierto no dudes y si lo metés bien y si lo errás, sigue siendo un buen tiro”, puntualizó.

La energía y entrega del base del seleccionado argentino subcampeón mundial en China 2019 es marca registrada y uno de los argumentos que permitieron su desembarco en la NBA

“Intento desde la energía, la defensa y volver locos a los rivales. Pero por ahí en ofensiva no me preocupo por el talento que tenemos con mis compañeros, pero sí trato de sumarle a mi juego en ataque con la ‘flotadora’”, explicó.

Campazzo sabe que su nombre -de a poco- comienza a ser conocido en el ambiente, aunque eso no lo obnubila.

“Si me hago un nombre será consecuencia del trabajo que haga”, certificó.

“Intento parar y pensar dónde estoy y es algo increíble para el jugador que cuenta con asistentes, pasadores, entrenadores, hoteles, viajes... Disfruto con los pies en la tierra para competir”, sostuvo el base, de 1m79.

La pandemia de coronavirus no permite acudir a los estadios pero en Argentina, a través de las redes sociales, acompañan la aventura del ex Peñarol en su experiencia NBA.

“No tomo dimensión. No pienso para no volverme loco. Al no haber gente en los partidos lo que sigo en redes es increíble por el apoyo que tengo y los fanáticos que se quedan hasta altas horas” manifestó feliz, por “el respaldo que recibo de los fanáticos”, dijo.