Vacunación VIP: impulsados por Macri, parte del Pro convoca a una marcha

Impulsados por el expresidente Mauricio Macri, parte del Pro convoca a marchar este sábado en distintos puntos del país para repudiar el escándalo por el "vacunatorio vip" montado en el Ministerio de Salud.

"Este sábado marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna. A esta nueva movilización ciudadana, yo voy", escribió en su cuenta de Twitter la presidenta de Pro, Patricia Bullrich.

La convocatoria fue impulsada durante las últimas horas en las redes sociales, donde varios diputados nacionales y dirigentes del macrismo, como Fernando Iglesias y Waldo Wolff confirmaron su asistencia a la movilización con el hashtag #27F #YoVoy.

La cúpula de Juntos por el Cambio definió ayer que no convocará de manera institucional a la movilización: "Es un tema de resolución individual de cada ciudadano", dijo Bullrich ayer, durante la conferencia de prensa en la que la coalición opositora intentó fijar una postura unificada frente a la polémica por las vacunas de privilegio.

Según expresaron en el medio La Nación, la jugada de Bullrich, que salió a convocar a la marcha esta mañana, genera incomodidad en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien prefiere no "agitar la grieta" con el escándalo por la "vacunación vip" en plena campaña de vacunación contra el coronavirus.

"No hay que politizar un tema tan sensible, no estamos de acuerdo con los agravios personales", remarcan cerca del intendente.

Macri cuestionó las "avivadas"

El expresidente se refirió hoy al escándalo por la denominada "vacunación VIP" contra el coronavirus y afirmó que se trata de "casos de avivadas y favoritismo", a la vez que respaldó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras la denuncia por supuesta "privatización" de la campaña de inmunización y afirmó que el plan de la Ciudad es "transparente, justo y equitativo".

"Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días", sostuvo el líder del Pro.

A través de su cuenta de Twitter, el referente opositor se refirió a la causa judicial que enfrenta Rodríguez Larreta y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en base a la denuncia que hizo días atrás la abogada Natalia Salvo.

"Estoy seguro de que la injusta denuncia a la Ciudad al final va a servir para demostrar las diferencias entre los `vacunatorios VIP´ perpetrados por el Ministerio de Salud de la Nación y la organización equitativa, neutral y efectiva que está haciendo el Gobierno de la Ciudad", señaló Macri.

En su hilo de Twitter, el exjefe de Estado consideró que "la mejor manera de encarar la vacunación es como la plantea la Ciudad, que suma los esfuerzos del sector público y el sector privado para dar soluciones más rápidas y efectivas a los ciudadanos, siempre con transparencia y sin acomodos". (La Nación, La Nueva. y NA)