Como el año pasado, Leandro Vallasciani no se perderá la fiesta del Turismo Nacional en Bahía Blanca

“En una hora te lo confirmo, tendrás la primicia”. Con esas textuales palabras, el piloto bahiense Leandro Vallasciani le anticipaba a La Nueva. lo que felizmente ya es una realidad.

El fin de semana venidero, en el marco de la apertura de campeonato 2021 del Turismo Nacional, el volante local volverá a calzarse el buzo y casco para ser de la partida en la Clase 2 y representar nuevamente a la ciudad en el “Ezequiel Crisol” de Aldea Romana.

Podría decirse que se repitió la película de hace exactamente un año. Aunque daría la impresión que, en esta ocasión, Leo, campeón de la divisional menor en 2008, llega con un poco más de aire a la cita mecánica, que lo verá acelerando el Volkswagen Gol Trend de su propiedad, atendido por Sergio Giacone y motorizado por los hermanos Riva.

“La diferencia es que ganamos un día (risas). Hablando en serio, hace un año teníamos el auto en Bahía desarmado y a la expectativa por la llegada de la caja desde Europa. Ahora, si bien no está en la ciudad, lo tenemos armado y listo para poner en pista. Entonces, en cierta forma, ese día ganado nos viene muy bien para continuar desarrollando y sacar más cosas productivas”, expresó Leo.

"El auto lo está yendo a buscar Juani Aranega (NdR: piloto del Turismo Regional) con otro amigo, y calculo que mañana estará en el autódromo. No me gusta andar así a contrarreloj, lo ideal sería tener el presupuesto cerrado con un mes de antelación, pero no se pudo dar de otra forma. La realidad es que cada vez cuesta más, pero hay que afrontarlo mientras se pueda", agregó.

Amén de andar con la soga en el cuello hasta último momento, Leo entiende que hacer las veces de local representa un plus extra a la hora de acelerar. "Poder correr en casa es buenísimo, una pena que sea sin público", lamentó.

En cuanto a los objetivos deportivos, Vallasciani entiende que la competencia del fin de semana es un volver a empezar, aún con el último gran antecedente en el Crisol, donde, a pesar de todas las complicaciones, se las ingenió para entremezclarse en la punta.

"La idea siempre es tratar de ser competitivo. Al menos nosotros trabajamos para eso. Pero esto es barajar y dar denuevo. Pasó un año de mi última carrera y el avance mecánico fue muy grande. En vez de siete años de parate, tenemos solo uno. El resto se verá en pista cómo estamos", cerró.