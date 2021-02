Vacunas: ayer fue récord de aplicaciones en Bahía, que ya superó las 5.000

Hasta este lunes, en Bahía Blanca se colocaron 5.166 dosis de las vacunas contra el coronavirus, de acuerdo a lo informado por la Provincia.

Justamente ayer se produjo la marca más alta, con 338 aplicaciones en nuestra ciudad, todas correspondientes a primeras dosis.

Según datos oficiales, del total de vacunas suministradas 1.621 corresponden a segundas dosis; es decir, personas que ya recibieron la inmunización completa.

Mientras que las restantes 3.545 se colocaron la primera y están a la espera de la segunda dosis.

En tal sentido, el promedio diario de vacunas colocadas asciende a 92,2 en Bahía.

El dato surge de dividir el total de dosis sobre los 56 días que pasaron desde el 29 de diciembre, día del inicio de la campaña, y este lunes.

No obstante, vale aclarar que hubo trece días en los que no se suministraron porque no había dosis disponibles u otras situaciones: 1, 2, 3, 10, 17, 18, 19, 22, 24 y 31 de enero; y 7, 14 y 16 del corriente.

En consecuencia, teniendo en cuenta solo los días de aplicación, el promedio aumentaría allí a 120,1 dosis diarias.

Por otra parte, esta mañana comenzó la campaña en la universidad Nacional del Sur y José Bonelli, un hombre de 75 años, fue el primero en recibir una vacuna.

"Fue un pasaje sin mucho susto, porque estaba seguro de que no iba a ser doloroso. Prácticamente uno no se da cuenta de que lo pinchan", contó.

Asimismo, un vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá esta tarde rumbo a China para traer un millón de dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus, confirmaron fuentes de la compañía.

Finalmente, recordamos que al ser optativo, quien desee recibir la vacuna contra el COVID-19 debe inscribirse en la página www.vacunatepba.gba.gob.ar.