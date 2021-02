Pese a la pandemia, los artistas volvieron a ganar la calle en Monte Hermoso

Si hay algo que no falla en la propuesta de Monte Hermoso de cada verano es la presencia invalorable de los artistas callejeros. Y este año, pese a las restricciones que impuso la pandemia, no fue la excepción.

Durante toda la temporada decenas de artistas fueron regalando su arte por las calles más concurridas, peatonales, restaurantes, plazas y la rambla.

Malabaristas, estatuas vivientes, cantantes, músicos, actores, equilibristas, magos y hasta "creadores de conciencia" se sumaron en forma entusiasta para sostener diferentes propuestas culturales en un verano que, en este aspecto, estuvo lejos de contarse entre los mejores.

"La comuna nos convocó para hacer intervenciones en la calle y concientizar a la gente sobre las normas que hay que respetar para prevenir el Covid-19, todo a través del humor", contó a La Nueva. Gustavo Méndez, del grupo local Amararte.

La compañía comenzó a trabajar en la propuesta los primeros días de enero. Consta de cuatro funciones semanales, que desarrollan dos grupos de actores distintos, bajo la dirección de Noemí Aurizzi.

El grupo local Amararte realiza cuatro funciones callejeras por semana para concientizar sobre el Covid-19.



"La gente se engancha, nos aplaude y hasta nos filma y baila", contó Carolina, otra de las integrantes del grupo.

"Cuando la gente se prende a la propuesta uno se distiende y la energía fluye de otra forma, lo que nos permite desdramatizar pero a su vez dejar un mensaje muy lindo sobre la necesidad de cuidarnos", añadió Brenda, quien en las improvisaciones es una de las que más risas despierta con su hisopo de metro y medio de largo.

La artista callejera Micaela Forestier contó que tras el éxito que tuvo su propuesta el verano anterior, no dudó un instante en volver este año, pese a las restricciones y protocolos.

"Había venido en febrero de 2020 con mi familia, de vacaciones, y me fue muy bien con mi estatua (viviente). A la gente le encantó, así que este año me decidí a volver en diciembre y quedarme", señaló.

Micaela Forestier y su personaje Mapamúndica.

La artista dijo que en diciembre no pudo trabajar más que dos horas por día, por la falta de turistas, aunque todo cambió en enero.

"Hubo días del mes pasado en que estuve entre 4 y 6 horas sin parar. Y este fin de semana de carnavales también fue muy bueno", señaló.

Su personaje es Mapamúndica, la Exploradora.

"Es una estatua viviente, pero trabajo mucho la quietud y el movimiento en interacción con el público. Mi personaje incorpora técnicas de mimo, clown y el humor, y además utiliza objetos como una soga, una lupa, binoculares y una linterna para jugar con la gente", contó.

Su personaje tiene colores cobre, marrón oscuro y dorado, y se asemeja a una estatuilla metálica antigua. La combinación -dijo- atrae tanto a chicos como a grandes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Forestier es profesora de teatro y actriz, e integra el grupo independiente Paseo de Estatuas Vivientes.

"Pienso quedarme hasta fines de febrero, con la idea de volver el verano próximo con una nueva propuesta. La gente aquí es maravillosa. Algunos me vienen a ver todos los días, y el otro día ¡hasta me trajeron alfajores!", contó.

Leonel Galván pone en escena Mister Glup, una obra del denominado teatro de objetos destinada a espacios cerrados, y con su compañera Macarena Pirrotta dan vida al show callejero Catástrofe y Pastelito.

"En Míster Glup con distintos objetos hacemos burbujas y esculturas con burbujas, y a su vez trabajamos con helio, butano, humo. Es un espectáculo para todo público que es único en su tipo en la zona, y que sí o sí hay que hacerlo en un espacio cerrado", describió.

"Antes me presentaba en el anfiteatro Jorge Pedro Chiaradía, de la Peatonal Dorrego, pero este año no fue posible y me dediqué a actuar en restaurantes, paradores y demás", refirió.

"El otro show es totalmente callejero y disparatado, con mucho humor, malabares, clavas y hasta lanzamiento de dagas. Y, por supuesto, hay burbujas, que me encantan", completó el artista, quien ya lleva tres años visitando Monte Hermoso.

Su compañera, Macarena, describió a la temporada como "complicada y rara" por el Covid-19, aunque destacó que muchos artistas callejeros igualmente decidieron apostar a sus respectivos shows.

"Yo soy estatua viviente, y este año decidí meterle para adelante con mi personaje, Ida, una mujer mágica que juega con anillos, polvos mágicos, plumas", refirió.

"Por suerte también pudimos hacer varias funciones de circo con mi compañero. Tal vez no fue todo lo que esperábamos, pero lo hicimos con mucho esfuerzo y entusiasmo, buscando siempre nuevas oportunidades", añadió.

Macarena dijo que se volvió de Monte -ya está en Bahía Blanca- con "ganas de volver".

"Los artistas tenemos que abrirnos paso, porque ya demostramos que con los protocolos y cuidados podemos vivir de lo que nos gusta, nos apasiona y lo que sabemos hacer", dijo.

A fines de octubre, cuando se anunció que habría temporada de verano, el municipio de Monte Hermoso determinó que muchas de las actividades y propuestas habituales de esparcimiento no tendrían lugar.

La lista de actividades canceladas incluyó no sólo a la de los boliches, sino también las obras de teatro y los recitales en el Centro Cultural Monte Hermoso, las propuestas de cada jornada en el anfiteatro de la peatonal Dorrego, los shows masivos al aire libre y los espectáculos deportivos.

Los artistas callejeros, sin embargo, siempre estuvieron al margen de todas las prohibiciones.

"No habrá muchas cosas este verano, pero sí vamos a permitir la actividad de los artistas callejeros y vendedores ambulantes porque son una parte esencial de nuestra temporada", explicó en aquel momento el intendente Alejandro Dichiara. (Agencia Monte Hermoso)