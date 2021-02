Colecta en la Plaza Rivadavia: plantas o libros, a cambio de útiles escolares

Paola Cejas no deja de moverse. Sabe que tiene que llenar las mochilas de cerca de 100 chicos del barrio, en Nicolás Levalle al 1100, y no sabe cómo.

Por lo pronto, como de las autoridades locales sabe que no llegará nada, se puso a movilizar una singular campaña: hoy canjearán, de 10 a 17, en la plaza Rivadavia, en la esquina de Alsina y Chiclana, plantines de suculentas, cactus que hacen en el merendero y libros, donados por Ana Inés Zanconi, a cambio de útiles escolares como lápices, cartucheras, cuadernos, hojas, fibras, etc.

Y quienes no puedan acercar algo referido a la escuela podrán depositar dinero en una alcancía.

"Hace tres años que está habilitado este comedor (matrícula de entidad de bien público N 691) y no recuerdo haber recibido un paquete de acelga, un alimento fresco o un sachet de leche por parte de las autoridades. Ahora enviamos tal cual nos solicitaron, todas las planillas para recibir donaciones de elementos escolares, pero nos dijeron que ellos no se ocuparán, que Nación lo entregará en cada escuela y nos quedamos tranquilos. Alguien se iba a encargar de que estos chicos que no tienen nada pudieran comenzar las clases".

Pero, según cuenta Paola, una mamá del sector no pudo mandar al hijo a la escuela porque le faltaban todos los elementos de la cartuchera.

"Y ahora en la escuela les piden hasta liquid que tengan en su cartuchera para las correcciones. Pero la directora le dijo que no lo mandara hasta que tuviera todos los elementos porque ellos no tenían nada para entregar. ¿Entonces en qué quedamos, dan o no dan? Tenemos que entender que a alguien le caemos mal y nos niegan las cosas, pero lo que no tienen en cuenta es que perjudican a los chicos, a los que menos tienen, no a nosotros. Por ese motivo, tomamos la iniciativa de recaudar artículos escolares y cumplir como corresponde con los niños", dijo.

El merendero, ubicado en Nicolás Levalle 1106, tampoco tiene gas desde hace un año.

"Nos quedamos con una deuda de 26 mil pesos y nos cortaron el servicio, pero igual en diciembre nos llegó una boleta para pagar con los consumos del mes. Inexistentes, claro porque no tenemos gas. Entonces, ¿Camuzzi qué mide?, se preguntó.

Actualmente, Paola cocina en el patio con una garrafa, ya que la otra que tenían era prestada y se la pidieron.

Quienes puedan donar elementos escolares también podrán comunicarse al 2914743365.