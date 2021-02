Estuvo por venir a la Copa Patagonia y hoy anunció su retiro

El neocelandés Daniel Carter anunció hoy su retiro del rugby profesional.

El brillante apertura del seleccionado de Nueva Zelanda dio la noticia a través de las redes sociales.

Una decisión que llegó justo seis años después de su última aparición internacional.

"Hoy me retiro oficialmente del rugby profesional. Un deporte que he jugado durante 32 años y que me ha ayudado a convertirme en la persona que soy hoy. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han participado en esta travesía, particularmente a ustedes, los simpatizantes. El rugby siempre será parte de mi vida. Gracias", escribió Carter en su cuenta en Twitter (@DanCarter).

I officially retire from professional rugby today. A sport I’ve played 32 years which has helped shape me into the person I am today. I can’t thank everyone who has played a part in my journey enough, particularly you, the fans. Rugby will always be a part of my life. Thank you. pic.twitter.com/HTJl85ZcRB