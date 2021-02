El Hospital Penna se prepara para vacunar a cientos de personas más por día

Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna, contó esta tarde por LU2 que el centro de salud está preparándose para ampliar la vacunación de 100 personas por día a unas 600, cuando lleguen más dosis a Bahía Blanca.

El pediatra dijo al programa Hechos de radio que "en las próximas semanas" proyectan tener un "vacunatorio de cinco postas para personal de seguridad y mayores de 60 años, en reemplazo de los vacunatorios programados en las escuelas", por lo que en el hospital podrán vacunar a unas 600 personas por día si llegan las suficientes dosis a la ciudad.

"Hasta ayer teníamos 3250 dosis, 2700 aplicadas y hoy se deben haber vacunado cerca de 100 personas. La evolución de la vacunación es buena. Estamos con cambios importantes, proyectando y tratando de armar [el nuevo vacunatorio] en el salón de actos, con buena circulación para mantener la distancia social, con cinco postas, freezer y heladera", agregó Peluffo.

Igualmente, aclaró que "va a depender de la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo. Sabemos que vamos a cumplir esa función, pero no sabemos cuándo. Todavía no tenemos las vacunas suficientes".

"Estamos recibiendo vacunas entre una y dos veces por semana, pero la cantidad asignada al país no es la esperada porque hay déficit de producción a nivel mundial. Estamos recibiendo lo básico para el personal de salud", dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

También contó que "dentro del hospital se vacunó prácticamente la totalidad del personal de las áreas criticas" y que también están vacunando a personal de hospitales privados. Peluffo calcula que hay unos 5000 profesionales de la salud en Bahía y que, entre los vacunados en el Penna y en el Municipal, se estaría inmunizando a un buen porcentaje de ellos.

Por otro lado, lamentó la desconfianza de algunas personas sobre las vacunas. "Hemos vacunado a nuestros hijos durante decenas de años y nunca nadie preguntó de dónde venían", sostuvo.

Sobre la baja de casos que hubo en las últimas semanas dijo que se lo toma "con calma, no con optimismo descontrolado, porque sabemos que en todos lados la curva tuvo vaivenes y después nuevos rebrotes. Hay que esperar que estacionalmente puedan aumentar los casos en otoño y en invierno, hay que seguir con los cuidados. Yo no aconsejaría pensar que esto ya pasó, porque no pasó".

Si bien, como pediatra, se mostró de acuerdo en que los chicos vuelvan a las escuelas, dijo que esto probablemente haga aumentar los casos de COVID-19. "Pasó en todos lados, no tendríamos por qué ser excepción. Todo lo que pasó en todos lados nos pasó a nosotros y no entiendo por qué se pensó que no nos va a pasar. En todos lados hubo aperturas de clases y tuvieron rebrotes".

Al ser consultado sobre el pedido de renuncia de Alberto Fernández a Ginés González García, algo que se hizo público minutos antes de la nota, dijo estar "abrumado por la situación" y que fue "una sorpresa".

"No sé los detalles, así que no puedo dar una opinión formada. Para analizarlo en frío tendría que aseverar la información, estoy abrumado por la situación y con sorpresa", expresó.