La misión "Perseverance" de la NASA llegó a Marte luego de siete meses de viaje

La nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el rover Perseverance y el Helicóptero Ingenuity Mars dentro, se posó en marte a las 17.56 de Argentina y de inmediato emitió señales de que comenzó a funcionar en la superficie del planeta rojo.



"Estoy a salvo en Marte. La perseverancia te llevará a cualquier parte", tuiteó la NASA sobre la misión enviada para buscar rastros de vida en el planeta rojo.

El nuevo rover Perserverance aterrizó luego de 470 millones de kilómetros recorridos por el espacio desde su despegue en Cabo Cañaveral, Florida, a fines de julio de 2020.

Primera imagen del rover Perseverance.

Este vehículo es el quinto en posarse sobre Marte tras una primera misión exitosa en 1997, todas ellos proyectos estadounidenses, y el noveno acercamiento de la NASA en ese planeta.





La nave Perseverance tiene el tamaño de una camioneta urbana y pesa una tonelada.



Está equipada con un brazo robótico de dos metros y tiene 19 cámaras, dos micrófonos e instrumentos de tecnología de punta.



Lanzado el 30 de julio de 2020, el rover Perseverance buscará señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna.



Perseverance también transporta un experimento tecnológico, el helicóptero Ingenuity Mars, que intentará llevara cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.



Además de caracterizar la geología y el clima del planeta, el rover se centrará en la astrobiología o el estudio de la vida en todo el universo.



"Para citar a Carl Sagan", dijo Gentry Lee, ingeniero jefe de la Dirección de Ciencias Planetarias del JPL, "'si vemos un erizo mirando a la cámara, sabríamos que hay vida actual y ciertamente antigua en Marte, pero basada en nuestras experiencias pasadas, tal evento es extremadamente improbable".

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X