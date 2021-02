Gastón Manes: "Llegó el momento de que el radicalismo lidere la oposición"

El referente radical Gastón Manes visitó la ciudad para hacer campaña por las elecciones internas que realizará la Unión Cívica Radical y sostuvo que esa fuerza debe liderar la oposición, que tiene que continuar la coalición de gobierno con el Pro y la Coalición Cívica y además opinó que la lista de sus competidores en la interna es un armado práctico de profesionales de la política para los que el partido sólo le sirve a sus intereses

Manes es candidato a integrar la convención de la UCR a nivel nacional y hermano del reconocido neuropsiquiatra Facundo Manes.

A nivel provincial se disputan el poder dos listas que ya iniciaron la campaña en un escenario restringido por la pandemia y anticipando el calendario electoral partidario, que en el resto del país llegará en el segundo semestre.

En la interna radical bonaerense se enfrentarán las listas "Adelante Buenos Aires", que postula al jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura platense, Maximiliano Abad, y "Protagonismo Radical", que lidera el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

En tanto en Bahía se presentaron 3 listas: una que lleva como candidato a presidente local al actual subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte ( va con Abad en la provincia) y otras dos que postulan a Patricia Piersigili, mientras que la restante postula Mónica De Nápoli ( ambas van con Posse como candidato bonaerense).



Álvarez Porte y Manes

"Estamos haciendo una recorrida para hablarle a los afiliados radicales y pedirles que se involucren con nuestra lista para darle continuidad al trabajo que empezó Daniel Salvador en la provincia", contó.

"Creemos que el radicalismo, que sólo fue una coalición parlamentaria desde 2015 a 2019, tiene liderar la oposición y en ese sentido es que vamos a trabajar a futuro", agregó.

No obstante prefirió no dar nombres de potenciales candidatos para 2023 "porque no es momento de tener definiciones sobre ese tema"

"Ahora lo importante es que venimos trabajando por el crecimiento del partido tras la merma de afiliados que hubo en los últimos 20 años y creemos que la lista de la oposición que vamos a enfrentar es un armado práctico de profesionales de la política para los que el radicalismo sólo le sirve a sus intereses", dijo.

"Pretendemos que los radicales que siempre estuvieron dentro del partido y creen en los valores de la ética republicana y la coherencia nos acompañen. Hay otros que se van con los que salen victoriosos en las elecciones", afirmó.

Por último dio su apoyo a la lista que encabeza Álvarez Porte en Bahía y a la que lleva como candidato al jefe de diputados bonaerenses, Maximiliano Abad

"El radicalismo tiene que ser abierto a la sociedad para achicar la brecha que existe entre la gente y la política", aseguró.