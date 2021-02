Las escuelas, salvo dos casos, pueden recibir a los chicos

Natalia Miguel

Salvo dos establecimientos educativos, el resto de los edificios escolares de Coronel Rosales está en condiciones de recibir a los alumnos en su vuelta a la presencialidad.

De hecho, a partir del próximo miércoles, ya podrán asistir quienes fueron convocados para reforzar contenidos del 2020 en un periodo de compensación que se extenderá hasta finales de mes, mientras que el 1 de marzo, será la fecha de inicio para el ciclo lectivo 2021 en los niveles Inicial y Primario, y el 8, para el Secundario.

Andrea Vogel, presidenta del Consejo Escolar, dijo que al organismo que representa le competen las cuestiones vinculadas a la infraestructura, la limpieza, los servicios (de agua, el más consultado) y el personal auxiliar. Todo ello, dijo, es presentado en las reuniones de UGD, donde intervienen todas las partes vinculantes.

"Fuimos analizando la vuelta a la presencialidad. Cada uno, desde su lugar, tiene distintos roles, y en nuestro caso, desde el Consejo Escolar debemos garantizar que las escuelas puedan recibir a los niños, considerando la infraestructura, los elementos de seguridad y protección, y los artículos de limpieza y la asistencia del personal auxiliar", expresó.

"Aún restan otros encuentros para conocer detalles sobre situaciones edilicias que tengan relevadas las inspectoras y los gremios".

No obstante, aclaró que si hoy tuvieran que abrir las escuelas para que los chicos vuelvan a la presencialidad, en una forma gradual, se podría hacer.

"No estará el 100% de los edificios porque se presentan dos casos particulares: Por un lado, en la Unidad Académica (ex Colegio Nacional, ubicado en Villanueva 277) se realiza la reparación total de los sanitarios, obra que está en un 40%. Se presume la finalización de los trabajos para mediados de abril. Por tanto, no se habilitará por el momento el establecimiento para la apertura presencial. En este caso, todos los alumnos continuarán con la virtualidad. El segundo caso se da en la Escuela Nº 4 (Quintana y Roca) que está afectado a la campaña de vacunación", explicó.

En tanto uno de los temas claves es la provisión de agua en las escuelas.

"Si funcionara el servicio alimentario nos preocuparía. Pero no es así. Ya se iniciaron las tareas de limpieza de los tanques y, de ser necesario, se hará un análisis del agua. Debemos aclarar que en las escuelas no se permitirá el consumo de ningún tipo de alimento ni de bebidas, salvo lo que se lleve cada alumno desde su casa. Se debe evitar el contacto, el traslado y la circulación dentro de la escuela, más allá del pasaje del aula al baño y al patio", dijo Vogel.

Detalles

Mencionó que el plan jurisdiccional, entre otros puntos, establece:

* 10 alumnos por aula, con una separación de un metro y medio cada uno.

* Una permanencia dentro del aula de no más de 90 minutos.

* Ventilación suficiente para recibir a otro o al mismo grupo y la limpieza en los momentos de descanso.

* El uso de barbijo y alcohol en gel.

* Por parte de las familias, una declaración jurada para que el niño ingrese a la escuela, donde conste que está en condiciones de salud y el registro de fiebre todos los días.

* Por parte de la escuela no se brindarán servicios de comidas y por el momento se continuará con la misma modalidad que el año anterior, con la entrega de módulos alimentarios cada 15 días. Habrá una diferencia: este año el armado corresponderá al proveedor que ganó la licitación.

* En el ingreso a la escuela, se le tomará la temperatura a los alumnos. Cada escuela tendrá un termómetro. “En Consejo Escolar recibimos una tanda de estos instrumentos en el mes de diciembre y ahora Jefatura Distrital recibirá todos los termómetros. Superada una determinada cantidad de matrícula, se entrega otro aparato para facilitar la tarea”.

Cronograma

Vogel indicó que "por nuestra parte corre el caso del personal auxiliar, mientras que desde Jefatura se evalúa el tema docente. A partir de allí, se establecerá el sistema bimodal (presencial y virtual) y los horarios de ingreso, coordinados con las escuelas".

Al mismo tiempo, sostuvo que "los chicos sabrán cuándo y a qué hora deberán asistir, de acuerdo al cronograma confeccionado por cada establecimiento educativo, que informará a las familias".

En plaza Belgrano

Esta semana, Juntos por el Cambio realizó un encuentro de apoyo para la vuelta a la presencialidad, en la plaza Belgrano.