El bahiense que vivió la peor experiencia de su vida en Tucumán

Cuando el bahiense Mauro Mierez leyó que uno de los participantes que tendrá el Torneo Federal 2021 será la fusión de clubes tucumanos Nicolás Avellaneda-Barrio Jardín, pensó que se trataba de una broma. Y cuando vio el nombre “Guillermo Piquera” entre los dirigentes, el enojo del base lo llevó a cuestionar en las redes a la propia Asociación de Jugadores y a la Confederación Argentina.

“Esta fusión la integra un club (Barrio Jardín) el cual en el año 2018 desertó del torneo y dejo a todo el equipo sin cobrar un peso. Dos años después está en la lista para volver a jugar sin haber recibido ningún tipo de castigo”, alertó Mierez días atrás porque, claro, el 26 comenzará la edición 2021 y no quiere que a ningún colega vuelva a pasar por lo que él mismo vivió.

“Todo arrancó con un hombre que tiene mucha plata. Se ve que le dieron ganas de apostar al básquet profesional en el Federal y se acercó a un club de barrio (Barrio Jardín) y decidió bancarlo en el Federal”, recordó Mierez sobre lo ocurrido hace dos años, cuando aceptó la oferta de Barrio Jardín (Tucumán).

El dirigente en cuestión es Guillermo Piquera, referente de la empresa que fue principal sponsor de Barrio Jardín. En octubre de 2018 Piquera comentó en una entrevista con prensa de la CABB cuáles serían sus intenciones en el Torneo Federal: "Este es un proyecto encarado desde las inferiores. Logramos clasificar en U17 al nacional de clubes por primera vez en la historia de la institución. El proyecto sigue a través de Juveniles y primera división y estamos involucrados en la preparación del equipo del Torneo Federal”.

Señales

Días después de aceptar la oferta, Mierez recordó que fueron apareciendo algunos detalles que le llamaron la atención.

“Se presentó un problema con los contratos: (Piquera) no quería firmarlos. Algo que a los jugadores nos pareció raro. Pero charlando un poco, conseguimos que lo hiciera. Nos pareció que algunas situaciones se daban porque él no venía de la rama del básquet... Creo que es del rugby”, dijo.

“(Guillermo) Piquera nos trataba muy bien. Compró cosas que por ser que debutábamos en la categoría todo se veía súper profesional. Disponíamos de agua mineral, Gatorade y toallas en todos los entrenamientos... No es lo habitual en un club que arranca desde cero. Además nos llevaba a entrenar al gimnasio del Hilton, un hotel cinco estrellas de Tucumán donde usábamos la pileta, el spa... Pero era un tipo muy raro. Por ahí tenía buen humor y por ahí se le saltaba el tornillo y te contestaba para la mierda... Eso nos empezó a incomodar”, recordó.

Mauro Miérez en el media day de Barrio Jardín.

El bahiense agregó que en el día a día Piquera se desempeñaba como jefe de equipo y durante los partidos como entrenador asistente.

“En la primera fecha ganamos de visitante y en la segunda perdimos de local. Ahí ya arranqué en problemas con Piquera. Ese día, un viernes, jugué todo el partido y terminé con una molestia en el cuádriceps. El sábado amanecí con dolor y un moretón. A la tarde me dolía bastante... Tuvimos libre el fin de semana y el lunes cuando volvimos a entrenar me hice una ecografía. Tenía un desgarro chiquito. Pero el tipo en su locura me negaba que me hubiera lesionado en el partido, que había sido el fin de semana afuera de la cancha, que había hecho algo y me había desgarrado. Ahí empezaron en forma definitiva mis problemas con él”, agregó.

“Mi recuperación fue de quince días. En ese ínterin los chicos del equipo ya venían peleándose mucho con él en los entrenamientos. Había puesto a un técnico pero el entrenador quería ser él. El otro le firmaba la planilla y este dirigente se ponía atrás del banco y daba las indicaciones. Pero no tenía idea de básquet. Pero bueno, en ese entonces él pagaba bien y nadie decía nada. Por ejemplo antes de empezar la temporada nos depositó dos meses como anticipo”, reconoció.

“Durante mi recuperación no iba mucho a los entrenamientos. Solamente al turno de la tarde porque a la mañana tenía kinesiología. Y como dije los chicos se venían peleando, habían discutido feo... Porque (Piquera) tenía unos arranques que por ahí te hablaba de mala manera, insultaba... Hasta que en uno de los entrenamientos un compañero se peleó feo con él y ahí arrancó el problema grave. Al día siguiente el dirigente decidió retirar el equipo del torneo”, agregó.

Guillermo Piquera.

Según declaró Bruno Burges en medios periodísticos -por entonces máximo dirigente del básquetbol de BJ- Piquera estaba al frente del entrenamiento y le recriminó al jugador Jesús Martín su llegada a la práctica “con mala voluntad y sin saludar”. Pero en un comunicado de la institución, el incidente se planteó a partir de una “corrección en su juego, la cual el jugador no tomó de buena manera”. La escena prosiguió así según el texto: ante ese comentario el jugador cruzó la cancha, empujó a Piquera y lo golpeó en la cara, con el agregado que el dirigente cayó pesadamente sobre una moto estacionada y debiendo recurrir a curaciones en un hospital.

“Un día fuimos a entrenar y no apareció. El presidente del club nos dijo que estaba re enojado, que no quería jugar más. A la noche nos presentamos a entrenar por cumplimiento de contrato, pero nos mandó un mensaje diciendo que no quería jugar más”, dijo Mierez.

La fusión Nicolás Avellaneda-Barrio Jardín se prepara para el próximo Torneo Federal.

Finalmente Barrio Jardín se retiró del Torneo Federal el 24 de noviembre de 2018, luego de seis partidos y en medio de otro escándalo por un supuesto pedido de coima por parte de dos árbitros tucumanos.

“Nos dejó colgados a todos, porque en un caso así tenés que esperar tres meses para poder fichar en otro lado. Yo tuve la suerte que desde ahí me fui a Jachas de San Juan, pero de los demás muchos quedaron colgados. Hasta los juveniles, porque el plantel (de Barrio Jardín) tenía muchos chicos tucumanos, incluyendo a los juveniles que llevó desde otros clubes porque Jardín no tenía”, recordó.

Reinventarse

En diciembre de 2018 el Tribunal de Disciplina del Federal inhabilitó por tres años al club Barrio Jardín para participar en cualquier competencia nacional y/o regional clasificatorio en cualquier rama y categoría. También le aplicó una multa de 108 mil pesos (12 mil por cada no presentación de visitante).

A Piquera pareció no pesarle. Pocos días después de los episodios en Barrio Jardín se incorporó como entrenador/manager/sponsor a otro club tucumano, Juan Bautista Alberdi. Allí pasó una parte de 2019.

Piquera en Alberdi, cuando reemplazó al entrenador principal.

“Había armado un buen plantel, con Pantera (Federico) Ferrini por ejemplo. Pero una semana antes de que arrancara la pretemporada Piquera se bajó del torneo. La mayoría de los jugadores se quedó sin equipo”, recordó el bahiense.

A fines de ese año el empresario se acercó a la fusión Tucumán Básquet, compuesta por Independiente, Concepción BB y Tucumán BB. Pero ocurrió que en medio de la pretemporada los dos primeros clubes se abrieron de la fusión y Piquera quedó al frente de Tucumán BB, aunque la suerte no lo acompañó porque en 2020 la pandemia de coronavirus cambió los planes de todos.

Este año el empresario reapareció en un nuevo proyecto del básquetbol tucumano: la fusión Avellaneda-Barrio Jardín, en la que en principio integra el grupo de dirigentes.

“Volvió al mismo club que abandonó. Ya tiene todo el equipo armado, con mayoría de jugadores tucumanos y con (Eric) Freeman como extranjero. Yo estoy en un grupo (de Wathsapp) de jugadores de todo el país, no sé cuántos somos, del Federal y algunos de Liga Argentina, donde puse la nota con esta novedad. Los chicos empezaron a opinar y se decidió que había que hacer algo, visibilizarlo”, dijo Mierez, quien se radicó en nuestra ciudad a la espera de alguna oportunidad en el ámbito ABB.

-En tu caso, ¿Por qué no recurriste a la Justicia? ¿Qué pasó con el libre deuda?

-Después de lo que pasó en Jardín con este hombre consulté a un abogado de Tucumán y me dijo que sería un proceso largo, con juicio de por medio y sin certezas de cobrar o cuándo. Un jugador le dio para adelante con el tema legal y no llegó a nada. Yo sólo cobre dos meses, a pesar que tenía contrato. Este tipo de accionar es feo para el básquet argentino. Ahora volvimos a plantear el tema en las redes sociales y Diego Prego (NdR: presidente de la Asociación de Jugadores) me dijo que ellos habían presentado nota en 2018 pidiendo desafiliación y que lo harían otra vez. Buscamos que de una vez por todas los clubes que hacen estas cosas tengan algún tipo de sanción.