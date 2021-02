La sonda árabe "Esperanza" envió su primera imagen de Marte

La sonda "Esperanza" de Emiratos Árabes Unidos envió su primera imagen de Marte, luego de su exitoso ingreso a la órbita del planeta rojo, anunció hoy la agencia espacial nacional.

"La Misión Marte de Emiratos Árabes Unidos ha captado la imagen del mayor volcán del sistema solar, Olympus Mons, emergiendo a la luz del sol de primera hora de la mañana", indicó un comunicado.

La imagen fue captada desde una altitud de 24.700 km sobre la superficie marciana el pasado miércoles, al día siguiente de que la sonda se instalara en la órbita de Marte, reportó la agencia AFP.

El jeque Mohamed bin Rashid Al-Maktum, primer ministro emiratí y gobernante de Dubai, compartió la imagen en color en un tuit.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF