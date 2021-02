¿Qué opinan referentes políticos locales sobre la eventual postergación de las PASO?

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com



Mientras el Gobierno nacional busca acuerdos con la oposición para postergar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, seis referentes políticos bahienses --de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos-- opinaron sobre el tema a pedido de La Nueva.

Si bien por el momento se evalúa la posibilidad de trasladar las primarias de agosto a septiembre y las generales de octubre a fines de noviembre, ya que para avanzar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pretende tener consenso con otros espacios políticos, el debate sobre las PASO y su utilidad está abierto.

Quienes cuestionan el sistema instaurado por el expresidente Néstor Kirchner en 2009 para dirimir las candidaturas internas de los partidos políticos, recibieron críticas de varios gobernadores: la pandemia por el coronavirus y los 17.000 millones de pesos que se gastarían concentran las opiniones en contra del sistema.

Revisión

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, fue el primero en responder a la pregunta sobre qué decisión debe tomarse con respecto a las primarias.

“El sistema electoral de la Argentina debe ser revisado en varios aspectos, pero debe hacerse en un año que no sea electoral y buscando el acuerdo de todas las fuerzas políticas”, sentenció.

“Hace tiempo que vengo manifestando la necesidad de revisar, no sólo el de las PASO, sino las boletas sábanas y el sistema de cocientes o boleta única. Hay varios aspectos que hay que analizar y revisar”, agregó.



Además, dijo que las primarias “nunca llegaron a su objetivo y hay gente que nos dice que no tiene sentido ir en agosto y octubre a votar las mismas boletas”.

De todas formas, Gay se mostró en contra de suspenderlas o postergarlas. “No se pueden tomar estas decisiones en años electorales”, comentó.

“Debería haber un compromiso para 2022 y debatir sobre el tema, porque no es bueno hacerlo a las apuradas por todas las suspicacias que esto significa”, afirmó.

Consenso

El diputado provincial, y líder de La Cámpora en nuestra ciudad, Gabriel Godoy, aseguró que dentro esa organización están conversando.



“Cuando Máximo Kirchner tenga una definición, seguramente consensuada con el presidente (por Alberto Fernández) y otros sectores, trabajaremos en esa línea”, manifestó Godoy.

Debate

Para el senador bonaerense Marcelo Feliú, la pandemia obliga a repensar todo lo que pueda tener incidencia sanitaria y las elecciones son, con toda claridad, uno de esos temas.

“De todos modos, la modificación del calendario electoral requiere de un amplio consenso político, por lo que si se instala la posibilidad de su modificación, debería ser sin mezquindad ni oportunismo y con el indudable objetivo de compatibilizar las circunstancias excepcionales de la pandemia y el derecho a que la ciudadanía pueda participar en la selección de los candidatos, más allá de las estructuras partidarias”, explicó.

“No es un camino simple. Por eso espero el Congreso Nacional esté a la altura de las circunstancias en caso de que se decida abrir el debate”, dijo Feliú.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Reforma

La senadora Nidia Moirano justificó su respuesta y empezó con una pregunta: ¿Suspender las PASO es realmente una prioridad de los argentinos o es una necesidad del Gobierno?

“Si se trata de la pandemia hace casi un año que atravesamos esta situación y lo que se ha hecho a nivel mundial es desarrollar herramientas para adaptarse a esta nueva realidad del Covid-19, cumpliendo con protocolos sanitarios estrictos; permitiendo jornadas más extendidas y la posibilidad del voto a distancia para poder garantizar los procesos electorales, defendiendo la institucionalidad y la democracia”, señaló.

“Es fundamental comprender que toda modificación electoral requiere de un amplio consenso político”, añadió.

“Si vamos a hablar de las PASO por qué no hablamos también de boleta única y de ficha limpia haciendo de nuestras elecciones un modelo institucional en toda la región, agilizando el proceso y evitando costos innecesarios”, agregó Moirano.



“Desde Juntos por el Cambio venimos insistiendo, hace años, en la necesidad de una reforma electoral integral que permita elecciones más transparentes”, añadió.

“Entonces, el verdadero planteo no es PASO sí o PASO no, si no si los políticos lograremos trabajar en un compromiso serio, con los consensos necesarios, para avanzar en las modificaciones de base que nuestro sistema electoral necesita, siempre pensando en las futuras generaciones y no en la próxima elección”, opinó.

Evaluaciones

El excandidato a intendente municipal por el Frente de Todos, Federico Susbielles, dijo que, hoy, la máxima prioridad es la gestión.

“Debemos continuar trabajando en el control y superación de la pandemia y en la reactivación económica”, expresó.

“Las elecciones implican, también, una cuestión sanitaria por su organización logística y la movilización de personas que supone según la legislación vigente”, sostuvo.



“Las evaluaciones que puedan realizarse en búsqueda de preservar la salud de la ciudadanía deben encontrar un amplio consenso de todo el arco político”, agregó.

“La visión y el conocimiento de especialistas y autoridades sanitarias serán esenciales como punto basal de esa línea de trabajo”, agregó el actual presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Necesidades

Para el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini, “la suspensión que pretende el oficialismo responde únicamente a su necesidad electoral”.

"Ya hemos visto cómo, en diversas cuestiones, el Gobierno nacional ha utilizado la pandemia para, por ejemplo, avanzar sobre libertades individuales y otros poderes, aplicar medidas de poco sentido democrático, incrementar el gasto público y demás”, dijo.

“Ahora pretenden ir una vez más, contra la democracia.Si bien creo que debe revisarse la implementación de las PASO y el sistema electoral en general, debe hacerse en el contexto adecuado y en un marco de consenso”, agregó.



“Es cierto que conllevan un gasto innecesario, siempre fue así y no les preocupó. Se podría avanzar en la boleta única, por ejemplo”, dijo el edil.

“También es cierto que ir a votar implica el traslado de mucha gente, pero de forma organizada no veo cuál es el problema”, comentó.

“Recordemos que fue el propio Gobierno quien organizó eventos multitudinarios y totalmente desorganizados. Es decir que los argumentos que reclaman son contrarios a sus propias acciones”, opinó Vitalini.