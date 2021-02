Femicidio de Úrsula: marcharon en Bahía Blanca contra la violencia de género y para pedir justicia

Tras el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas, organizaciones feministas, políticas y otros vecinos de Bahía Blanca se concentraron esta tarde frente a la Municipalidad para pedir justicia y reclamar acciones contra la violencia de género.

“Denunciar no sirve cuando la policía es cómplice de un Estado que no garantiza nuestro cuidado. Las relaciones de poder siguen siendo desiguales y hasta que eso no cambie la realidad será siendo peligrosa para las mujeres y las identidades disidentes”, dijeron en un comunicado.

Tras leer el comunicado, las personas marcharon alrededor de la Plaza Rivadavia y fueron hasta la Comisaría de la Mujer, ubicada en Beruti al 600.

Úrsula fue asesinada el lunes por su expareja, Matías Ezequiel Martínez (25), un policía bonaerense que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020 y que se autolesionó luego del hecho.

La chica, de 19 años, lo había denunciado varias veces en la Comisaría por violencia de género y también le había contado a sus amigas, en chats de WhatsApp que se viralizaron tras su crimen, que la había golpeado en reiteradas ocasiones y que tenía miedo por lo que podía llegar a hacer.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.