Casella sobre el pase sanitario: "Si se cumple vamos a evitar que otra vez colapsen los hospitales"

El director del Hospital Matera, Pablo Casella, sostuvo en diálogo con La Nueva. que el pase sanitario anunciado esta semana por el gobierno provincial es una medida “bárbara” para preservar la buena situación epidemiológica en la que se encuentra nuestro país y así “evitar tener que suspender estas actividades que hoy nos hacen tan bien a todos”.

Dijo que esa situación favorable “se debe en gran parte a los cuidados que han tenido las personas y, sobre todo, a la amplia campaña de vacunación” que llevó a la Argentina a estar “entre los países del mundo con más alto índice de vacunación”.

“Eso es un dato realmente importante”, añadió, porque “hizo que variantes como la delta no tengan en Argentina la repercusión que sí tuvieron en otros países, donde volvieron a tener que tomar restricciones, volvieron a tener mucha gente internada, y eso a nosotros no nos pasó”.

El gobierno de Kiciloff anunció el pasado lunes que, a partir del martes 21 de este mes, los ciudadanos de la Provincia deberán acreditar la vacunación con dos dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus para participar de eventos masivos, actividades recreativas culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, y realizar trámites y atender a otras personas en ámbitos tanto públicos como privados.

Casella opinó que este tipo de medidas contribuyen a “cuidar esta situación epidemiológica”, porque “van en ese sentido: hay que tratar de hacer que la gente siga vacunándose, sobre todo cuando uno va a lugares donde va a haber un conglomerado de gente, o reuniones, o espacios donde se junta una multitud de personas, para evitar tener que suspender estas actividades que hoy nos hacen tan bien a todos”. Insistió en que “es una medida bárbara”, porque vacunarse “es un acto de responsabilidad”.

Explicó que, cuando una persona vacunada contrae COVID-19, “la carga viral es muy baja y es muy raro que contagie a otro vacunado y, si lo hace, los contagios y el transitar de la enfermedad es mucho más leve”; pero eso no ocurre con quienes no están vacunados, que “mantienen una carga viral alta”.

El oncólogo dijo que actualmente en el Hospital Matera ya no hay ninguna persona internada coronavirus, pero “los últimos pacientes que tuvimos internados por COVID eran no vacunados”. En el sistema de salud “hay personal que no se ha vacunado, que gracias a Dios son muy pocos, pero eso es un riesgo para los pacientes vulnerables que entran a los hospitales”, agregó, y sugirió que “para algunos sectores, como es el de salud, la vacunación debería ser obligatoria”.

"Hoy tenemos la posibilidad de, en parte, manejar y tener algún control sobre los contagios y sobre la pandemia” gracias a la vacunación y “si estas medidas –como el pase sanitario– se toman y son cumplidas, vamos a salir mucho más rápido y sobre todo vamos a evitar que otra vez colapsen los hospitales”, por lo que “son medidas importantes”.

Por otro lado, contó que en este momento en la clínica de Empleados de Comercio “están pasando dos cosas: por un lado, hubo un aumento de la demanda de atención por patologías habituales” y, por otro lado, se están recuperando del “deterioro” sufrido durante los picos de contagios.

“En el Hospital Matera nos encontramos pintando las paredes, arreglando las camas, cambiando los pisos, porque todo lo que se usa todos los días para desinfectar ha generado problemas”, explicó el médico, y añadió que “desde ese punto de vista seguimos con algún problema de ocupación”.

Por último, invitó a recordar que “la pandemia no terminó” y que “si bien la situación es ventajosa, todavía nos necesitamos todos para salir definitivamente de este problema” lo más rápido posible. “Aprovechemos esta situación para no tener que llegar a medidas como están ocurriendo en otros países, que están volviendo las restricciones”, concluyó.