“Los controles no deberían ser difíciles implementar”, dijo Núñez Fariña

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, señaló hoy que que la implementación del pase sanitario anunciado por el gobierno provincial se trata de una medida de control y que es, ni más ni menos, una herramienta “para que la gente que acceda a un lugar tenga la tranquilidad de que el resto de las personas allí se encuentran inmunizadas”.

Además, consideró que el control no debería ser algo complicado de implementar.

“Todo estará en la intención de la persona que tenga que fiscalizar. No debe ser muy difícil de hacerlo”, dijo.

En la jornada de ayer, el gobernador Axel Kicillof había anunciado que, a partir del próximo martes 21, se iba a pedir el esquema completo de vacunación -es decir, primera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus- para ingresar a eventos masivos al aire libre, o eventos recreativos, culturales, deportivos y religiosos en espacios cerrados. También deberán tenerlo aquellas personas que quieran hacer trámites en instituciones públicas o quienes atiendan al público en entidades estatales y privadas.

“Si alguien no está vacunado, no lo van a a dejar ingresar; quienes cuenten con las dos dosis, podrán hacerlo. Con el acceso que hay a las redes, no creo que haya inconvenientes para certificarlo”, sostuvo.

Núñez Fariña reconoció que la medida se podría haber tomado con anterioridad, y probablemente sin inconvenientes.

“Esta resolución llega por la aparición de nuevas cepas. ¿Por qué la gente tiene que estar o compartir espacios con otras personas que no tienen inmunidad?”, cuestionó.