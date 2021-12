El equipo argentino de Copa Davis conoció su rival para el comienzo de la edición 2022

Argentina será local de República Checa durante el 4 y 5 de marzo del año próximo en la ronda clasificatoria para la fase final de la Copa Davis 2022, que disputarán 16 países entre noviembre y diciembre.

El rival europeo, que ocupa el puesto 18 en el ranking elaborado por la competencia, quedó determinado en el sorteo que se realizó en la previa de la final prevista este domingo entre Croacia y Rusia en Madrid.

La serie con los checos marcará el debut del nuevo capitán "albiceleste", Guillermo "Mago" Coria, exnúmero 3 del mundo y partícipe de cuatro llaves de Davis como jugador entre 2004 y 2005.

En la despedida del "Gato" Gastón Gaudio, su antecesor, Argentina le ganó como local a Bielorrusia 4-1 y se aseguró un lugar en el clasificatorio que disputarán 24 seleccionados nacionales.

Los otros cruces quedaron definidos de la siguiente manera: Francia (L)-Ecuador, España (L)-Rumania, Bélgica-Finlandia (L), Estados Unidos (L)-Colombia, Canadá-Países Bajos (L), Alemania-Brasil (L), Italia-Eslovaquia (L), Australia-Hungría (L), Kazajistán-Noruega (L), Suecia-Japón (L) y Austria-Corea del Sur (L).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los 12 clasificados en esa instancia se sumarán a Croacia y Rusia, finalistas 2021, Serbia y Gran Bretaña, invitados por la organización, para la disputa de la instancia por el título, que muy probablemente se disputen en Dubai, Emiratos Árabes, en simultáneo al Mundial de la FIFA en Qatar.

Argentina, campeón de la edición 2016, sólo pudo vencer una vez a los checos en los seis enfrentamientos que registran por el máximo torneo de tenis a nivel selecciones.

Fue por 5-0 en marzo de 2005, sobre el polvo de ladrillo del Lawn Tennis Club de Buenos Aires, por la primera ronda del Grupo Mundial, con puntos aportados por Agustín Calleri, el "Mago" Coria, Guillermo Cañas y David Nalbandian, los últimos protagonistas del dobles.

Rusia, campeón 2021

El equipo ruso de Copa Davis se proclamó campeón y obtuvo su tercera "Ensaladera", gracias a las victorias de hoy de Daniil Medvedev y Andrey Rublev sobre Marin Cilic 7-6 (9-7) y 6-2 y Borna Gojo 6-4 y 7-6 (7-5), en el desenlace de las Finales 2021, desarrolladas en el Madrid Arena, en España.

El número dos del Mundo certificó el título ruso, que no levantaban el Mundial de tenis desde 2006. Croacia, que dio la vuelta a la debacle de 2019 también en Madrid cuando defendía título, quedó contra las cuerdas tras el primer punto y Cilic no pudo con Medvedev, el campeón del US Open.

Fue el número dos del mundo el encargado de sellar la victoria y un nuevo título para el combinado ruso, haciendo valer su jerarquía y condición de favorito sobre el croata Marin Cilic, ex Nº5 del planeta, en un apretado comienzo de juego que lo obligó a sacar su mejor tenis para así darle a Rusia la tercera "Ensaladera" (2002, 2006 y 2021).