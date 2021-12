Críticas internas en la UCR a los legisladores que votaron por cambiar la ley de reelecciones

"En un país devastado, con los actuales niveles de pobreza, desempleo, inflación, en medio de una pandemia, que se discutan estas cosas, al margen de una imprudencia, muestra cierta desconexión de determinados sectores de la política con la ciudadanía".

Facundo Arnaudo, integrante del Grupo Bahía Blanca UCR, línea interna también conocida como Grupo Hospital debido a que muchos de sus referentes trabajan en el sanatorio municipal, criticó a legisladores propios y ajenos por la aprobación de una reforma a la ley que impedía a los intendentes y otros cargos electivos ir por un tercer mandato consecutivo a partir de 2023.

El martes la Legislatura provincial, con el voto mayoritario tanto del Frente de Todos como de Juntos, modificó la norma sancionada en 2016 que establecía que jefes comunales, legisladores, concejales y consejeros escolares solo podían tener dos mandatos seguidos en una misma función y expresaba que el primer mandato se consideraba el entonces vigente, es decir, el iniciado en diciembre de 2015.

Sin embargo, bajo el argumento de que la ley no puede ser retroactiva, y con la amenaza de judicializar la discusión, importantes sectores de las dos principales coaliciones lograron imponer este cambio, que centralmente dispone que se considera como primer mandato el iniciado luego de la sanción de la ley (en el caso de los ejecutivos, el período 2019-2023), lo cual habilita a decenas de intendentes a ir por una nueva reelección dentro de dos años.

Arnaudo dijo por LU2 Radio Bahía Blanca que "la ley anterior había sido una respuesta racional y de sentido común de la política, el espíritu de la norma establecía una sola reelección desde aquel momento y ahora cualquier explicación con cualquier tecnicismo deviene abstracta".

Agregó: "Es cierto que hay intendentes del Conurbano, peronistas y de Juntos, que aprovecharon alguna debilidad en la reglamentación para hacer este reclamo. Pero si algunos deciden ir por la banquina la solución no puede ser asfaltar la banquina".

Sostuvo que desde la línea interna que él integra dentro del radicalismo local, y que comprende a otros dirigentes como Elisa Quartucci o el director del Hospital Municipal Gustavo Carestía, "nos pareció importante marcar nuestra actitud contraria, hay una dilapidación del capital simbólico, la gente votó algo y luego aparecen estas actitudes"

También pidió subsanarlo. "Nuestro intendente (Héctor Gay) desde hace tiempo, quizás previendo estas situaciones, claramente anticipó que el espíritu de la ley era limitar a una sola reelección y él se comprometió a no aspirar a una nueva reelección en 2023. Lo mismo el intendente de Pinamar (Martín Yeza) o el senador Andrés de Leo (uno de los pocos legisladores de la Sexta que votó en contra). Me parece que esto debería ser masivo, que quienes quedaron habilitados con esta reforma expresen su voluntad de no presentarse nuevamente dentro de dos años para terceros mandatos".