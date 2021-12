Marcha y pedido de justicia por un joven que perdió la vida en un choque

Familiares y allegados a Lucas Tobares, quien perdió la vida hace un año en un choque ocurrido en cercanías del barrio Bosque Alto, realizarán hoy, a las 21, frente a la municipalidad, una marcha para reclamar justicia.

Tobares falleció el 31 de diciembre de 2020, cuando la moto Yamaha en la que circulaba colisionó con un Fiat Uno, al mando de Manuel Balogh.

Al momento del siniestro se movilizaba hacia su trabajo, ya que desarrollaba tareas de vigilancia privada en el barrio cerrado.

"Vamos a realizar una marcha de luz en memoria de mi hijo. Queremos visibilizar que la causa aún no tiene fecha de juicio y que los siniestros viales suelen tener condenas que son vergonzosas, que los imputados quedan prácticamente impunes, porque son condenas que quedan en suspenso", dijo Romina Villarreal, madre de la víctima, al programa Panorama de LU2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"La sociedad tiene que pensar que no pueden quedar en el aire todos estos casos, porque hay muchas familias que están esperando justicia", agregó.

Villarreal también dijo que luchan por una reforma del Código Penal para que las sanciones de este tipo de delitos sean más duras y "que las personas que usen los vehículos como un arma tengan realmente una condena".

"Nosotros sufrimos un dolor que es irreparable y no tenemos otra opción, como tampoco la tuvieron nuestros hijos. Los tenemos en el cementerio y no hay reparación posible para estos daños. Tratamos de sobrevivir cada día, porque nos arruinan la vida para siempre. A esto hay que sumarle que no existe la justicia, porque una condena en suspenso es una burla".