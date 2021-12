El Senado bonaerense da luz verde a la reelección de intendentes

Con 36 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el Senado bonaerense avanzó contra la norma que limita las reelecciones de intendentes y, si el proyecto se vota en Diputados, los jefes comunales que fueron electos en 2015 tendrán la posibilidad de volver a presentarse en el 2023 por un tercer período, indicaron esta tarde Infobae y La Nación.

La iniciativa se aprobó con el apoyo de la mayoría de los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y fue rechazado por cuatro legisladores massistas, dos vidalistas y dos de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Los legisladores de la Sexta Sección votaron de esta manera: Alfredo Fisher, Ayelén Durán, Marcelo Feliú (los tres del Frente de Todos), Nidia Moirano y David Hirtz (ambos de Juntos por el Cambio) a favor de la reforma. En contra, solo Andrés de Leo (JxC), titular de la Coalición Cívica bonaerense.

El Senado de la Provincia aprobó un proyecto del senador por Juntos, Juan Pablo Allan, que modifica el artículo 7 de la ley 14.836 que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.

Con esto se buscará que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”. Todavía resta la luz verde de Diputados.

También se definió, destacó Infobae, que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”, y se decidió que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”.

Este último punto es para evitar los pedidos de licencias que se vieron en las últimas semanas entre intendentes del oficialismo y de la oposición.

Tanto el oficialismo como la oposición votaron divididos y hubo varios pases de facturas, sobre todo entre senadores de Juntos.

Walter Lanaro, que integra el vidalismo, rechazó la norma y dijo durante el debate que “no podemos dar marcha atrás, hoy estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Estamos viendo si le damos a un puñado de políticos si le damos 4 u 8 años más. Vergüenza nos debería dar. Esta ley me permitiría a mí, pero yo no voy a ser candidato a senador. De eso se trata la política. Los que nos votaron votaron en contra de los privilegios, del statu quo y estamos acá haciendo todo lo contrario. Eso me enoja y me decepciona”.

El bahiense De Leo dijo que “filosóficamente, dogmáticamente estamos a favor de las leyes que puedan instaurar el republicanismo. El efecto inmediato de esta ley es que vamos a habilitar una ley para que habilite la reelección de intendentes, legisladores, entre los cuales me encuentro y dejamos con un respirador artificial la limitación de las reelecciones. Van a tener 4 preciosos años para trabajar en la derogación de esta ley. Nosotros hemos demostrado que no estamos preparados para defender una ley”.

Pero en Juntos hubo también senadores que acompañaron la modificación a la ley. Allan, el autor del proyecto, dijo que “la ley es clara en su espíritu, pero hay que precisarla”.

Además, aseguró que “nuestra propuesta es un cerrojo a un segundo mandato”, ya que “quién haya accedido a su segundo mandato quedan inmerso en la prohibición que tiene esta ley”. (Infobae, La Nación y La Nueva.)