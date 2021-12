Lucas Torresi: "Armamos la moto a la mañana y decidimos correr a último momento"

Feliz regreso a la actividad competitiva para el piloto bahiense Lucas Torresi, de gran actuación anoche en la tercera programación del Campeonato Internacional de Speedway 2021/22, que lo vio en el podio triunfal del 500cc.

Su presencia fue inesperada, considerando que llegó al Antonio Miranda del Club Crisol a último momento, pero muy necesaria para un parque de pilotos nacional diezmado, con las ausencias de Fernando García (presente en Casares), Sebastián Clemente y Cristian Zubillaga.

Y amén del tiempo de inactividad (no competía desde el 6 de noviembre), la falta de preparación, tanto física como mecánica, y las responsabilidades laborales (trabaja de 8 a 20 todos los días), Luquitas no defraudó y estuvo a la altura de los mejores.

A excepción de Paco Castagna, claro. Aunque cuidado que, en la largada de la finalísima, el crédito local lo madrugó y pudo manotearle la punta por unos segundos.

"Estamos muy felices por lo hecho. Hice una gran largada, pero se me prendió la moto saliendo de la curva 2 y ahí perdí el primer puesto. Si eso no pasaba, el Tano me iba a tener que correr (risas)”, bromeó Lucas en el podio, luego de culminar 3º detrás de Julio Romano.

"La largada la calcé justita. No la quise adivinar, pero estuve lúcido cuando se soltó la cuerda, y que la moto esté tan traccionadora también ayudó para que salga así. Después se dio una linda carrera con el Chipi, pero no lo pude pasar”, agregó.

Tres victorias y dos segundos puestos en series (perdió en dos oportunidades con Paco y una con Chipi Romano), segundo puesto en la segunda semifinal y tercer puesto en la final. Nada mal por haber preparado todo en un día...

"Estaba sin correr desde noviembre, sin entrenar y laburando todo el día. Armamos la moto temprano con los chicos y decidimos venir a último momento, sin ninguna expectativa. Más no puedo pedir, terminé en el podio y funcioné muy bien. Voy a tratar de correr acá en Bahía, pero se pone muy difícil en lo económico", cerró Torresi.