“No sé quién nos puede llegar a tocar, pero de ahora en más debemos ganarle al que sea”

“La clasificación fue más que merecida, no dejamos dudas de que fuimos los mejores del Grupo”.

Franco Lefiñir marcó el gol de Liniers en el empate 1-1 ante Bella Vista, punto que le dio al conjunto albinegro la posibilidad de clasificar a la segunda fase del torneo Regional Amateur, que tendrá continuidad recién el domingo 9 de enero de 2022.

El Chivo, con 10 puntos, terminó como vanguardista de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur, quedando eliminados los otros dos representantes de la Liga del Sur: el Gallego, segundo con 6 unidades, y Huracán, que no sumó.

“Fue un Grupo muy difícil, nos conocemos, nos enfrentamos infinidades de veces, sabíamos que iba a ser así, por eso trabajamos mucho en lo anímico y en lo mental, porque en los partidos ante los equipos de tu misma Liga siempre tenés que tener un plus extra que vaya más allá de lo futbolístico”, destacó el volante central de un elenco que acumula 5 victorias en fila y 10 encuentros sin perder.

Con respecto al choque decisivo con Bella Vista, argumentó: “fue un partido duro, de roce, intenso, aunque tuvimos chances para liquidarlo después del 1-0 y no la metimos. Erramos muchos goles, nos faltó contundencia, un déficit que venimos arrastrando de encuentros anteriores”.

Algunos hinchas albinegros se quejaron del arbitraje de Fernando Marcos, que no incidió en un resultado y aplicó un rigor al que por ahí los equipos “nuestros” no estaban acostumbrados en competencias de estas características.

--Lefi, tuvieron todo a favor como ampliar el resultado estando 1-0; los goles los erraron ustedes no el referí.

--En eso tenés razón, pero creo que se apuró al expulsar a Diego Romero; la podría haber dejado pasar, como dejó pasar algunas de ellos, parecidas, en el primer tiempo. Las amarillas no fueron equitativas, a ellos los perdonó bastante. Se puede equivocar, no digo que no, pero esa roja nos condicionó cuando apenas se había iniciado el segundo tiempo.

--En el gol, ¿qué hacías de 9?

--Vi luz en el callejón y llegué con lo último que me quedaba…(risas). Lo vi a Tomy (Onorio) que había picado y me imagine la jugada que se dio, con centro al medio, por eso tenía que estar ahí para empujarla.

--A veces te quedás vos, otras veces el contención es Gonzalo Barez, esa coordinación debe estar bien aceitada.

--Sí, con Pancho tenemos que tener en cuenta que si va uno, el otro tiene que hacer el relevo y ocupar espacios. Estamos conectados constantemente, y a la hora de jugar o sumarnos a la ofensiva, tenemos libertades.

--No sé qué rival les tocará, pero tal vez sigan avanzando y no aparezcan oponentes tan complejos como Bella Vista y Huracán.

--Puede ser, pero el que toque hay que ganarle. Si queremos ascender debemos vencer al que se nos ponga enfrente, sino pensamos así podemos llegar a quedar eliminados en cualquiera de los cruces.