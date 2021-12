La WTA suspendió torneos oficiales en China, en apoyo a la causa de la ex tenista Peng Shuai

El presidente y director ejecutivo de la WTA, el circuito profesional de tenis femenino, aseguró que no volverán a jugarse torneos en China en tanto y en cuándo no haya un esclarecimiento sobre el caso de la ex tenista china Peng Shuai.

El paradero de Shuai, ex número uno del mundo en dobles, se convirtió en un asunto de interés internacional hace casi un mes, tras asegurar que el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli le agredió sexualmente.

“Cuando el 2 de noviembre de 2021, Peng Shuai publicó una denuncia de agresión sexual contra un alto funcionario del gobierno chino, la WTA reconoció que el mensaje de Peng Shuai tenía que ser escuchado y tomado en serio. Las jugadoras de la WTA, por no hablar de las mujeres de todo el mundo, no merecen menos que ello", declaró Simon.

"Desde entonces, el mensaje de Peng se ha eliminado de Internet y la discusión sobre este grave problema ha sido censurada en China. A los funcionarios chinos se les ha brindado la oportunidad de poner fin a esta censura, demostrar de manera verificable que Peng está libre y puede hablar sin interferencia o intimidación, e investigar la acusación de agresión sexual de manera completa, justa y transparente. Desafortunadamente, el liderazgo de China no ha abordado este tema tan grave de manera creíble. Si bien ahora sabemos dónde está Peng, tengo serias dudas de que sea libre, segura y no sujeta a censura, coerción e intimidación. La WTA ha sido clara sobre lo que se necesita aquí, y repetimos nuestro llamado a una investigación completa y transparente, sin censura, sobre la acusación de agresión sexual de Peng Shuai", prosiguió.

"Nada de esto es aceptable ni puede volverse aceptable. Si las personas poderosas pueden reprimir las voces de las mujeres y barrer las acusaciones de agresión sexual bajo la alfombra, entonces la base sobre la que se fundó la WTA, la igualdad para las mujeres, sufriría un inmenso revés. No dejaré ni puedo permitir que eso le pase a la WTA y sus jugadores".

"Como resultado, y con el apoyo total de la Junta Directiva de la WTA, anuncio la suspensión inmediata de todos los torneos de la WTA en China, incluido Hong Kong. Siendo consciente, no veo cómo puedo pedirles a nuestros atletas que compitan allí cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y aparentemente ha sido presionada para contradecir su acusación de agresión sexual. Dado el estado actual de las cosas, también estoy muy preocupado por los riesgos que todos nuestros jugadores y personal podrían enfrentar si tuviéramos que realizar eventos en China en 2022", expresa el comunicado.