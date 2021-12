Primer capítulo del Final Four conducente al premio de 100 mil pesos

Tal como ocurrió por última vez en 2019, cuando la Asociación Bahiense de Básquetbol dispuso un premio económico para cerrar la primera rueda, nuevamente el formato Final Four llega con un buen "cheque" en el torneo de Primera.

En este caso y a diferencia de la experiencia de hace dos años, será para premiar con 100 mil pesos al mejor de los cruces que se inician hoy con las semifinales, en el estadio Osvaldo Casanova del club Estudiantes.

Los protagonistas serán Pueyrredón (1º), Liniers (2º), Napostá (3º) y Bahiense del Norte (4º), tal como quedaron ordenados en las posiciones al entrar en vigencia el receso (la competencia se reanudará el jueves 24 de febrero).

Estos equipos animarán este atardecer una doble programación, en la primera de dos jornadas previstas. El Final Four tendrá valor simbólico ya que no otorgará ventaja deportiva para el certamen superior.

Fabricio Piccinini (Pueyrredón).

El primer turno

Hoy en el Casanova abrirán el programa Pueyrredón ante Bahiense del Norte a las 18, partido que será arbitrado por Marjorie Stuardo, Sebastián Arcas y Mariano Enrique.

El número uno del certamen llega exigido en su plantel ya que la mayor parte del mismo disputó hasta ayer la final del torneo U23, con excepción de David Pineda y Agustín Fernández.

"Sabemos que deportivamente el Final Four no otorgará un premio deportivo. Tiene un premio económico que sería importante para el club, pero nosotros hoy (por ayer) estamos apuntando todo a las finales Sub 23. Veremos qué podemos presentar. El Final Four entendemos que es un premio, pero deportivamente no cambiará nada", afirmó Fabricio Piccinini, entrenador de Pueyrredón.

"Estamos súper satisfechos con el primer puesto que mantenemos en Primera. Impensado a principios de temporada. El equipo se fue afianzando, ganando juego y tomó confianza. Tomaremos el receso como merecidas vacaciones. El equipo dio mucho más de lo esperado. Estamos todos muy contentos en el club", agregó.

Alejandro Navallo (Bahiense del Norte).

Por su parte Bahiense presentará un par de bajas. El jueves jugó su último partido el centro Federico Repetti (se incorporó a Regatas San Nicolás) y hoy se agrega la ausencia del base Juan Pablo Morán por motivos personales.

"Al margen de bajas, estamos con la lógica motivación de enfrentar al número uno, a Pueyrredón, que hizo una campaña muy buena. Y de sumar uno o dos partidos más para darle rodaje al equipo. Desde ese punto de vista estamos esperando el partido y saldremos a buscar el triunfo", dijo Alejandro Navallo.

"La campaña ha sido muy irregular. Empezamos muy bien y después, yo digo que la ausencia del Pollo (Morán) durante cuatro o cinco partidos significó dar un handicap importante. Si bien hicimos muy buenos juegos, no se nos dieron algunos triunfos. Terminamos en una posición lógica, en el segundo pelotón. Buscaremos hacer un Final Four bueno para lograr mayor motivación y enfrentar la segunda parte del año con la esperanza de estar lo más arriba posible", concluyó.

Mauricio Vago (Liniers).

Segundo partido

Liniers-Napostá será la propuesta para el segundo turno de las semifinales en Estudiantes, donde jugarán a partir de las 20 con el arbitraje de Horacio Sedán, Eduardo Ferreyra y Mauro Reyes.

El Chivo llega completo y con el ánimo por las nubes con el 2º lugar y una racha de cinco triunfos consecutivos.

"Trataremos de afrontarlo con la mayor seriedad que merece. Sabemos que lo único que representa es un premio económico. Intentaremos prolongar el buen pasaje de básquet que tiene el equipo. Cuando va la pelota al aire los cuatro querrán ganar, más allá que solamente el premio sea plata. A nosotros nos tocó ganarlo en 2019, también con un premio en efectivo. Buscaremos poner a Liniers otra vez arriba", dijo Mauricio Vago, DT del equipo albinegro.

Sebastián Aleksoski (Napostá).

Por su parte Napostá no contará con el alero Leonel Alemañy, quien se encuentra dirigiendo al equipo U13 de la institución en el cuadrangular final en Campana. A su vez el centro Jorge García se sumará prácticamente sobre la hora de inicio por motivos laborales.

Sebastián Aleksoski, coach de Napostá, se sumó las críticas que recibió la realización del Final Four en este momento del año.

"Vamos a participar seriamente, representando al club como la competencia lo merece. De mi parte me pareció innecesario. El dinero es un aliciente, pero más que nada para los clubes que tanto sacrificio hacen. Es como devolverle algo a ellos por el esfuerzo que hacen todo el año para cumplir en lo que necesitemos. Más allá de eso, lo veo innecesario por el tema de las fechas, porque nos enteramos no hace mucho y además venimos con una carga de muchas cosas. De la situación de no jugar casi nunca a jugar, de cada uno tener otros compromisos... La cabeza la teníamos en la última fecha que fue la del jueves. A nosotros nos gusta jugar y participar, pero hay tiempos para hacerlo. Y esto está fuera de tiempo", afirmó.

La definición entre los dos ganadores de hoy se llevará a cabo el próximo miércoles en el estadio Norberto Tomás de Olimpo, a las 20.45.