El español Carlos Marín, cantante de Il Divo, internado en coma inducido

El cantante del grupo musical de ópera Il Divo, Carlos Marín, se encuentra internado en coma inducido en un hospital de la ciudad inglesa de Manchester desde hace diez días y la preocupación por su salud va en aumento. Aunque no se conocen detalles sobre el diagnóstico del artista español de 53 años, desde las redes sociales de la banda compartieron mensajes donde dicen que "rezan" por la salud de su compañero.

De acuerdo con el medio El Español, Marín se encuentra en el centro médico Manchester Royal de Inglaterra en grave estado desde el martes 7 de diciembre. En esa publicación se detalla que el cantante está intubado, pero aún no trascendieron las causas que provocaron su delicado estado de salud.

La última publicación que Marín hizo en su cuenta de Instagram fue el 6 de diciembre. Allí se encargó de promocionar las fechas de la gira de Il Divo por Estados Unidos, donde tenían previsto presentarse en febrero de 2022, junto con una foto con sus compañeros de grupo, David Miller, Sébastien Izambard y Urs Bühler.

Sin embargo, al día siguiente fue internado y por este motivo la banda canceló los conciertos que tenía pautados en el Hull Bonus Arena de Yorkshire con fecha antes de la Navidad. En ese momento sus fans comenzaron a preocuparse.

“Lamentablemente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo por el Reino Unido en diciembre de 2021 se han pospuesto hasta diciembre de 2022″, informaron.

Junto con ello se dirigieron a sus fanáticos y expresaron su tristeza ante esta reprogramación de conciertos: “Lo lamentamos profundamente, esperamos volver”.

Unfortunately, due to illness, the remaining dates for Il Divo’s December 2021 UK tour have been postponed until December 2022. Il Divo are deeply sorry to their fans, but look forward to returning to the road in the new year and seeing you all in the run up to next Christmas.