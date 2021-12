Video: "Más me duele que no vayan con la verdad", expresó Caputo sobre la polémica con Altamirano

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Pintaba para carrerón. Lo fue durante vuelta y media. Pero, de golpe y porrazo, la ilusión de uno terminó contra las gomas y la del otro con la tarjeta roja de la máxima autoridad de la prueba.

Fernando Caputo y Roy Altamirano protagonizaron la gran polémica de la quinta fecha del Estival de Midget 2021/22, ganada notablemente en pista por Emiliano Urretabiscaya, el cuarto candidato a la corona.

Pero antes de la consagración victoriosa de Urreta, en el primero de los intentos de partida, el Gatito y Feti provocaron la división de opiniones en el sector popular, luego de un duro encontronazo que acabó con las chances de ambos.

Iniciada la segunda vuelta de la primera largada, el subcampeón intentó cambiar su marcha de adentro hacia afuera, pero por allí transitaba la máquina Nº3. ¿El resultado? El excampeón contra las cubiertas de la curva 1-2, con su auto malherido, y el Gatito recibiendo la exclusión.

La ira invadió al Feti, quien raudamente salió de su unidad en busca del menor de la dinastía, aunque oportunamente lograron contenerlo y llevarlo hacia boxes.

“La postura la mantengo, pero reconozco que estuve mal en bajarme del auto así de caliente. Hoy, un poco más tranquilo, obviamente entiendo que eso no es correcto. Pero sigo pensando lo mismo sobre lo que pasó”, explicó Caputo.

“Sigo pensando que Roy realizó una maniobra con mala intención, tratando de taparme el radio por dónde vengo. Y más loco me volví cuando escuché lo que dijo; a nosotros, que corremos en Midget, no nos puede decir eso, porque desde arriba del auto sabemos cómo son las maniobras y las intenciones que uno tiene”, apuntó.

—¿Te la veías venir?

—Sí, y parte de la bronca mía fue esa. Quizás ahí noté la falta de training de estar un año abajo del auto, porque estando fino hubiese cortado y me habría mandado por adentro. Pero lo que más me duele es que no vayan con la verdad.

“Tal vez si él levantaba un poco, en vez de tirarme así, me apoyaba un poco de costado para molestarme y la maniobra salía bien, y no me pegaba así y me dejaba contra las gomas. Pero lamentablemente no le sirvió ni a él ni a mí, porque es obvio que lo iban a excluir.

“Más allá de eso nos fuimos conformes con el rendimiento del auto, porque Fer (Rodríguez) hizo unas modificaciones en la suspensión que cayeron muy bien. Así que será cuestión de rehacer las piezas de acuerdo a las medidas de la matriz, acomodarlas a esa puesta a punto y tratar que funcione igual. De acá en más creo que lo que viene será bueno”, cerró Feti.

Altamirano, por su parte, prefirió no hacer declaraciones verbales al respecto, aunque sí realizó una breve reflexión mediante mensaje de texto.

“No comparto para nada la decisión del comisario deportivo. No lo veo nunca a Caputo desde arriba de mi auto. Estaba esperando que corte y se meta por adentro, pero me terminó chocando de atrás. Es imposible que lo pueda ver desde arriba del auto”, explicó el Gatito.

A continuación les dejamos la imagen del toque en cuestión y el accidentado desenlace. Que cada uno saque su propia conclusión: