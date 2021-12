“Ganamos de una manera increíble, partidos como estos se dan uno en un millón”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“No sé como vas a explicar en el diario lo que fue este partido. Te la regalo, ehhh”.

Con la buena onda y la predisposición de siempre, Gonzalo Barez, en la puerta del vestuario visitante, en cancha de San Francisco, meneaba su cabeza de un lado a otro dando a entender lo que estaba pensando: “no puedo creer como lo ganamos”.

Hacía minutos, su equipo, Liniers, había vencido a Huracán por la fecha 5 de la Zona 2 –Región Bonaerense Pampeana Sur— del torneo Regional Amateur, un 3-2 que nada tuvo que ver con el desarrollo del cotejo, pero goles son amores y el Chivo señaló tres en apenas 6 minutos, entre el 41 y el 47 de la etapa final.

Si, como lo está leyendo, Liniers, que no se dio nunca por vencido pese a ser superado por el rival futbolística y estratégicamente, dio vuelta el tanteador con tres ataques furiosos y los tantos de tres pesos pesados: Nicolás Benavídez, Facundo Laumann y Matías Soto Torres.

“Fue un partido raro. Merecidamente o no, Huracán se puso en ventaja, la estiró en el segundo tiempo y el resultado se amoldaba al trámite, aunque en una ráfaga sorprendimos al adversario y dimos vuelta la historia. El gol del 1-2 los dejó un poco mareados y fue cuestión de apretar el acelerador para que no atinen ni a respirar. Se dio, aunque de estos encuentros hay uno en un millón”, sostuvo “Pancho”, volante del club que volvió tras el préstamo a Sansinena.

“No jugamos bien y con respecto a nuestra actuación deberemos hacer hincapié en algunos detalles importantes. Me quedo con la reacción que tuvimos estando 0-2 abajo. Fue cuestión de descontar para que nos despertemos y nos animemos a más, aunque cuesta creer como hicimos todo tan rápido. Huracán estaba bien cerrado atrás y no le podíamos entrar, por eso sorprendió que hayan quedado tan abiertos en los últimos minutos y, de cierta forma, nos libere los caminos al gol”, confió Gonza.

“Pese a que el resultado no nos modificaba nada y sabíamos que se define todo en la final del próximo domingo ante Bella Vista, no queríamos perder para que no se resienta el ánimo del grupo, porque no es lo mismo arrancar la semana sabiendo que ganaste o con una derrota que, quieras o no, siempre genera preocupación. La victoria es trascendental en lo anímico, juegues por nada, por los puntos o un amistoso”, resaltó.

--No quieren perder a nada ehhh…

--Liniers es un equipo exitoso, creo que está comprobado. Además nos preparamos para este torneo; salimos campeones de la Liga, todo lindo, pero la meta principal es ascender al Federal A, por eso queremos ganar del primer al último partido de este Regional Amateur.

--El miércoles que pasó salieron campeones de la Liga del Sur y el domingo no jugaron bien ante Huracán. Tal vez estaban pasados de festejos, no sé…

--Ja, ja… No creo, los pibes son muy profesionales y estamos comprometidos con la meta que persigue el club en el Regional. Queremos seguir avanzando, aunque para eso tenemos que corregir ciertas cuestiones mentales que repercuten en lo futbolístico. Está comprobado que se nos hace difícil cuando el rival se nos mete atrás, además la cancha de San Francisco es chica y no está tan pareja como la nuestra.

“También hay que tener en cuenta que Huracán es un equipo que te exige al máximo, con excelentes jugadores y un plantel que peleó todo lo que jugó”.